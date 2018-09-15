iPhone: Sesli Notlar’da Önceki Kayda Devam Etmek

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iOS, özel bir sesli not uygulamasına sahiptir. Bu uygulama harikadır ve iPhone’un sahip olduğu mükemmel donanım ile birleşince iyi bir kayıt aracına dönüşür. Normalde bir seferde sadece bir sesli not kaydedebilirsiniz. Kaydı bitirdikten sonra nota fazladan bir şeyler eklemek isterseniz, bunu yapmanın bir yolu yoktur. Ancak iOS 12 ile durum değişti. Sesli Notlar’da önceki kayda devam etmek artık mümkün.

Sesli Notlar’da Önceki Kayda Devam Etmek

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iPhone veya iPad’inizde Sesli Not uygulamasını açın. Kayda devam etmek istediğiniz sesli nota dokunun. Bir sesli nota dokunduğunuzda, silme ve daha fazla seçenek düğmesini ortaya çıkaran bir menü açılır. Seçeneklere dokunun ve açılan menüden Kaydı Düzenle‘yi seçin.

Bu, düzenlemeniz için o notu açacaktır. Bu ekranda, notu kısaltabilir, ismi değiştirebilir ve dilerseniz parçalarını çıkarabilirsiniz. Yapmanız gereken şey, parmağınızı sesli notun zaman çizelgesine sürüklemek ve en sonuna kadar götürmektir. En sonuna getirdikten sonra, “Değiştir” düğmesinin “Devam” düğmesi haline geldiğini göreceksiniz.

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Bu düğmeye dokunarak o sesli nota kaydetmeye devam edebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, kaydettiğiniz yeni ses orijinal sesin sonuna eklenir. Sorunsuz çalışır ve nota sonradan ekleme yapıldığı anlaşılmaz. İşte iOS 12’de Sesli Notlar’da önceki kayda devam etmek için izlenmesi gereken adımlar bunlardı. Siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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