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Yeni iPhone’lar piyasaya çıktığında, birçok kişi mevcut mobil pazarı Samsung ve Apple arasında gerçekleşecek bir başka destansı savaş olarak görüyordu. Ancak, Android’i çalıştıran daha birçok telefon daha olduğunu unutmayalım. Özellikleri gözden geçirmeye başladığınızda, iPhone XR, LG G7 ThinQ’ya rakip gerçek bir alternatif olarak öne çıkıyor. iPhone XR ve LG G7 ThinQ karşılaştırması bize iyi bir fikir veriyor.

iPhone XR ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması

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G7 ThinQ, IPS LCD ekran, çerçevesiz tasarım ve aynı MSRP (fiyat) gibi iPhone XR ile birçok aynı özelliği paylaşıyor. Bununla birlikte, her iki seçeneği farklı kitleler için daha uygun hale getiren bazı önemli farklılıklar var. Apple ya da LG hayranı değilseniz bu karşılaştırma ilginizi çekebilir. Peki hangisini almalı? iPhone XR mi LG G7 ThinQ mu daha iyi bir satın alma olur?

Apple iPhone XR LG G7 ThinQ Boyut 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 153.2 x 71.9 x 7.9 mm Ağırlık 194 gram 162 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD Retina ekran 6.1 inç LCD ekran Ekran çözünürlüğü

1.792 x 828 piksel (326 ppi) 1.440 x 3.120 piksel (556 ppi) Kulaklık girişi

Yok Var (Quad DAC destekli) Depolama alanı

64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 128 GB MicroSD kart desteği

Yok Var (2 TB’a kadar) Ödeme servisleri

Apple Pay LG Pay İşlemci A12 Bionic Snapdragon 845 RAM 3 GB 4 / 6 GB Kamera Tek 12 MP arka (f/1.8), 7 MP ön Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Ekran gövde oranı %79 %82,6 Hızlı Şarj Var (Kutudan çıkmıyor) Var Parmak izi okuyucu

Yok Var Su dayanıklılığı

IP67 IP68 Batarya Açıklanmadı 3000 mAh Kablosuz Şarj Qi Qi Stereo Hoparlör Var Yok Fiyat 749 dolar 749 dolar

iPhone XR, LG G7 ThinQ ile aynı başlangıç fiyatına sahip. Bu başlangıç paketinde iPhone XR 3 GB RAM ve G7 ThinQ ise 4 GB RAM ile geliyor. Ancak farklı işletim sistemleri olduğundan bunun fazla bir önemi yok. Diğer taraftan G7 ThinQ çok daha hafif bir telefon, daha iyi su dayanıklılığına, ekran gövde oranına, kamera performansına, kulaklık ses desteğine (DAC), depolama kapasitesine ve ekran çözünürlüğüne sahip.

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iPhone XR ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması, Kazanan Kim?

Bunlardan kamera performansı, hafiflik ve ekran gövde oranı belki her gün kullanığınızda farkına varacağınız detaylar olacak. Diğerleri ise yalnızca bazı özel durumlarda hatırlayacağınız artılar. iPhone XR ise sahip olduğu A12 Bionic yonga setiyle öne çıkıyor. Bu çipset Snapdragon 845’den çok daha performanslı. Eğer oyunlar sizin için önemli değilse o halde LG G7 ThinQ ile gitmeyi tercih edebilirsiniz.

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