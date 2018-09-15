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Yeni iPhone XS ve XS Max akıllı telefonlarının çift SIM kart desteği ile geleceğini paylaşmıştık. Bu özellik ilk önce Çin’de kullanıma sunulacak. Dünyanın geri kalanında ise kullanıcıların iOS 12 eSIM güncellemesini beklemesi gerekecek. Ancak iPhone’un eSIM teknolojisini dünyada 10 ülke destekliyor.

iPhone’un eSIM Teknolojisini Dünyada 10 Ülke Destekliyor

Şu anda sadece 10 ülke eSIM desteği sunmaktadır: Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Hindistan, İspanya, İngiltere ve ABD. ABD’deki Sprint ve daha küçük operatörler henüz eSIM desteği sunmuyor. Bu, müşterilerin özelliği kullanabilmeleri için T-Mobile, Verizon veya AT&T gibi diğer operatörlere geçmeleri gerektiği anlamına geliyor. Ülkemizde benzer hamleler beklenebilir.

“İPhone’larda çift SIM kart desteği bekleniyordu” REKLAMLAR

Elektronik SIM kartlar, plastik SIM’i değiştirmek için SIM tepsisini küçük bir pim ile yerinden çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunun yerine, gömülü SIM kart anlamına gelen eSIM‘ler, yalnızca destek sağlamak için uyumlu bir ağa veya taşıyıcıya ihtiyaç duyar. XS ve XS Max’in her ikisi de ikinci SIM desteği için fiziksel bir nano SIM kart yuvasına sahipler.

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