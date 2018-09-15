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Yaklaşan Razer Phone 2’nin ilk görüntüsünün sızdırılmasının ardından birçok kullanıcı bundan pek memnun kalmadı. Cihaz orijinal Razer Phone’a oldukça benzediği için bir tür hayal kırıklığı yaşattı. Şimdiyse Razer Phone 2 fiyatı, özellikleri ve tasarımı adına tüm detaylar netlik kazanıyor.

Razer Phone 2 Fiyatı, Özellikleri ve Tasarımı

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Razer tarafından gelen resmi bilgilere göre Razer Phone 2 10 Ekim 2018 tarihinde tanıtılacak. Sızdırılan yukarıdaki görüntülerden anlaşıldığı üzere Razer Phone 2 selefine göre çok küçük farklılıklara sahip. Örneğin, yeni Razer Phone 2’de, yan çerçeveler sanki biraz daha büyük görünüyor. Aynı şekilde, neredeyse aynı görünümlü bir kamera kurulumu var ancak hizalamada ufak değişiklikler yapılmış.

Bunların dışında, Razer Phone 2’nin ön kısmının geri kalanı, Razer Phone’un bir karbon kopyası gibi. Bu Razer Phone 2’nin aynı ekran ve hoparlör performansına sahip olacağını ve böylece bu departmanlardaki liderliğini sürdüreceğini gösteriyor. Özellikle hoparlör anlamında ilk Razer Phone neredeyse rakipsizdi.

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Ancak her zaman sürpriz değişiklikler bekleyebiliriz. Örneğin, kısa bir süre önce Razer Phone 2’nin Chroma LED efektlerini içereceği söylentileri ortaya çıktı. Şirket akıllı telefonlarını son zamanlarda diğer ürünleriyle daha uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Chroma LED efektleri bu anlamda etkileyici olabilir. Bir de bildiğiniz gibi Razer Phone 2’nin Razer dizüstülerde touchpad olarak kullanılması var. Bu sayede touchpad’iniz çok daha işlevsel bir bileşene dönüşebiliyor.

Tahmin edilen Razer Phone 2 özellikleri şöyle sıralanıyor: Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 4000 mAh batarya, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama. Razer Phone 2 AnTuTu puanı 283.397 olarak açıklandı ki bu oldukça yüksek bir değer. Razer Phone 2 fiyatı önceli gibi 700-800 dolar olması bekleniyor.

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