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Samsung Galaxy J2 Pro (2018) root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Samsung’un uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden Galaxy J2 Pro (2018)’de ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin brick, bootloop gibi çeşitli riskler içerdiğini; cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını ve işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olacağını belirtelim.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging seçeneğini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki seçeneğini aktive edin. TWRP Recovery

Odin

no-verity-opt-encrypt-5.1.zip

Magisk

Magisk Manager

TWRP Recovery Kurulumu

Cihazı güç tuşunu kullanarak kapatın. Ardından Güç + Ana ekran + Ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Ekranda Warning mesajı belirince ses artırma tuşuna basın. Akıllı telefon download moduna geçecektir.

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Odin’i Windows’ta yönetici olarak çalıştırın.

Akıllı telefonu USB kablosu ile kişisel bilgisayarınıza bağlayın. ID:COM bölümü mavi renge bürünmeli. Yazılım arayüzündeki AP kutucuğuna tıklayın, indirmiş olduğunuz TWRP recovery imajını seçin. Auto reboot seçeneğindeki işaretlemeyi kaldırın.

Start butonuna tıkladığınızda TWRP imajı flash’lanacaktır.

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PASS! mesajını gördüğünüzde işlem tamamlanmış demektir.

Şimdi Güç + Ana ekran + Ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Siyah ekran belirdiğinde ses azaltma tuşunun yerine ses artırma tuşuna basılı tutmaya başlayın, yani Güç + Ana ekran + Ses artırma tuşlarını kullanmanız lazım. Cihaz recovery modunda açılacaktır.

Root Erişimini Sağlamak

TWRP ana menüsünde Wipe seçeneğine gidin ve Format Data‘yı kullanın. Dahili depolama birimindeki veriler silinecektir.

Install menüsüne gidin, indirip cihaza aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aynı işlemi no-verity-opt-encrypt-5.1.zip dosyası için de gerçekleştirin. İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Akıllı telefon açıldığında Magisk Manager kurulum dosyası ile aracın cihaza yüklenmesini sağlayın.

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