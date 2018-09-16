REKLAMLAR

Android‘li akıllı telefonlarda PlayStation 4 kontrolcüsünü kullanmak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Eğer modern oyun konsollarından birisine sahipseniz Android’li akıllı telefonunuzla kullanabileceğiniz başarılı bir Bluetooth kontrolcüsü elinizin altında olabilir. Yeni oyun konsollarında kontrolcüler cihazla Bluetooth üzerinden haberleşiyor, bu sayede diğer platformlarla kullanımın yolu açılmış oluyor.

Evet, Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlerle PlayStation 4 kontrolcüsünü kullanmak mümkün.

Android: PlayStation 4 Kontrolcüsünü Kullanmak

Neye İhtiyacınız Var?

DualShock 4 kontrolcüsüne ihtiyacınız var. Xbox One kontrolcüsünün aksine DualShock 4’te standart Bluetooth bağlantısı mevcut ve PlayStation 4 kablosuz iletişim protokolü olarak Bluetooth’u kullanıyor.

Salonunuzda PlayStation 4 oyun konsolu varsa zaten DualShock 4 kontrolcüsüne sahipsiniz demektir. Esasında PS4’ünüz yoksa dahi çevrimiçi mağazalardan DualShock 4 kontrolcüsünü satın alabilirsiniz.

REKLAMLAR

Android’de DualShock 4 Nasıl Kullanılır?

REKLAMLAR



Android işletim sistemli akıllı telefon ya da tabletinizde Bluetooth bağlantısının açık olması lazım. Settings menüsüne erişin ve buradan Bluetooth’u etkinleştirin.

menüsüne erişin ve buradan Bluetooth’u etkinleştirin. DualShock 4 kontrolcüde PlayStation ve Share tuşlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Cihazın ışığı eşleşme moduna geçildiğinde yanıp sönecektir.

ve tuşlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Cihazın ışığı eşleşme moduna geçildiğinde yanıp sönecektir. Akıllı telefonun Bluetooth ekranında kablosuz kontrolcü belirecektir. Bağlantı kurmak için üzerine dokunun.

Bağlantı kurulduğunda durum bilgisi akıllı telefonun ekranında görülecek ve kontrolcünün ışığı yanıp sönmeyi bırakacaktır.

Android’de kontrolcü desteğine sahip olan oyunlarda daha iyi bir oyun deneyimi elde edebileceksiniz. Eski oyunlarda ve bağımsız geliştiricilerin oyunlarında bu desteğin olmayabileceğini belirtelim.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.