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iPhone’da olması gereken bir Android özelliği varsa o da aramaların ekranın tamamını kapatmamasıdır. iPhone’a gelen çağrıyı cevaplamak istemeseniz bile yaptığınız işi bölecek şekilde görüntünün tamamını işgal eder. Bu nedenle aramaların iPhone’un ekranını kaplamasını önlemek mümkündür.

Aramaların iPhone’un Ekranını Kaplamasını Önlemek

CallBar X, 3,99 dolar ücrete sahip bir iPhone tweak’i. Her ne kadar ücretli olsa da yaptığı şey bazıları için oldukça önemli olabilir. İster normal bir çağrı isterse FaceTime gibi daha farklı çağrılar alıyor olun, aramalar Android’de olduğu gibi ekranınızın üst kısmında küçük bir kutuda görünür.

CallBar X’ı iPhone’a Yüklemek

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Tweak’i kurmanız için telefonunuzun Jailbreak’li olması gerekiyor. Ardından Cydia’yı açabilir ve arama kutusuna “callbar x” yazabilirsiniz. Çıkan ilk sonuca dokunun ve Ayrıntılar sayfasına giderek, indirmek için sağ üstteki “Yükle” butonuna basın.

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Sonrasında ise seçiminizi sonlandırmak için sağ üstteki “Onayla” ya dokunun. Tweak şimdi iPhone’unuza yüklenecek. Bu yüzden sürecin tamamlanması için biraz beklenemeniz gerekebilir. Ardından, iPhone’unuzu yeniden başlatmak ve CallBar X’ı yüklemeyi bitirmek için “SpringBoard’u Yeniden Başlat“a basın. Satın almak içinse Ayarlar’dan CallBar X’i bulmanız gerekiyor.

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