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Geliştirici Seçenekleri varsayılan olarak gizlendiğinden, kullanmamanız gerektiği anlamına gelmez. Root için faydası açık olsa da, ortalama kullanıcı için bile telefon deneyimini iyileştiren özelliklerin kilidini açıyor. Animasyon hızından oyun grafiklerini yükseltmeye kadar, Geliştirici Seçenekleri herkes için bir şeyler sunuyor.

Galaxy Note 9’da Geliştirici Seçeneklerini Açmak

Şu an, neden gizli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, ne yaptığınızı bilmiyorsanız, Galaxy Note 9 cihazınızda ancak fabrika ayarlarına sıfırlayarak çözülecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Geliştirici Seçenekleri aynı zamanda Galaxy Note 9 telefonunuzda standartın ötesinde işlevlere sahip olmanızı sağlar.

Galaxy Note 9’da Geliştirici Seçenekleri Nasıl Açılır?

Başlamak için Galaxy Note 9’da Ayarlar menüsüne gidin ve “Telefon Hakkında”yı seçin. “Yazılım bilgisi”ni seçin ve “Yapı numarası“na yedi kez dokunun. Özelliği açmanız için gereken dokunma sayısını gösteren bir mesaj göreceksiniz.

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Yedi dokunmaya ulaştığınızda, PIN’iniz veya şifreniz istenir. Bunu girdikten sonra, “Geliştirici modu açık” ibaresi belirecek.

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Tamamlandığında, Geliştirici Seçenekleri, Ayarlar ekranında en son seçenek olarak görünecektir. Menüye girmek ve tüm gizli özellikleri görmek için Geliştirici Seçenekleri başlığına dokunmanız yeterli olacak.

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