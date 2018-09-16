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Instagram, kullanıcıların fotoğraflarını, videolarını ve daha fazlasını paylaşabildiği mükemmel özellikleriyle insanların kalbini çalan harika bir sosyal medya platformu. Facebook, Instagram hesabı ile ilişkilendirildiğinde, her iki platform arasında otomatik paylaşılacak gönderiler yapılabiliyor. Bu nedenle Instagram hesabını Facebook hesabından ayırmak mümkün.

Instagram Hesabını Facebook Hesabından Ayırmak

Çoğu kullanıcının yayınlarının hem sosyal medya hesabında hem de resimlerinin bulunduğu daha başka bir platformda görünür olmasını istemediği doğrudur. Bu nedenle Facebook’ta bir fotoğraf yayınlıyorum ve Instagram’da görünmesini istemiyorum çünkü Instagram’a resmi ya da başka bir açıdan bakmaya çalışıyorum diyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek Instagram’ı Facebook’dan ayırmak mümkün.

Instagram hesabınızı açın.

Instagram profiline gidin.

Ayarlar simgesine ve ardından Seçenekler’e dokunun.

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Aşağı kaydırın ve Bağlı Hesap’a dokunun.

Facebook başlığının altında, Facebook’un bağlantısını kaldır’a dokunun.

Bunu yaptıktan sonra Instagram’dan Facebook’a otomatik gönderiler yapamayacaksınız. Ancak iki hesap arasındaki bağlantıyı kaldırmak güvenlik açısından iyi bir fikirdir.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

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S: Instagram’i Facebook’tan ayırdıktan sonra tekrar bağlayabilir miyim?

A: Tabii ki yapabilirsiniz.

S: Facebook’tan Instagram’ı ayırdıktan sonra ne kaybederim?

C: Açıkçası, otomatik mesajlar dışında fazla bir şey kaybetmezsiniz.

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