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Dünya nihayet iPhone XR, XS ve XS Max ile tanıştı. Apple’ın 12 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan cihazlar daha iyi çipsetleri ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. iPhone XR, XS ve XS Max ön sipariş ve çıkış tarihi merak edilenler arasında.

iPhone XR, XS ve XS Max Ön Sipariş ve Çıkış Tarihi

XR, XS, ve XS Max, Apple’ın iPhone X ile yaptığı Touch ID yerine Face ID kullanma alışkanlığını sürdürdüğü bir sonraki cihazlar oldu. Siz de mevcut iPhone veya Android cihazınızı geride bırakıp en son ve en iyi iPhone’a sahip olmayı planlıyor olabilirsiniz.

iPhone XS ve XS Max 21 Eylül Cuma günü piyasaya sunulacak. iPhone X duyurulduktan 1,5 ay sonra piyasaya sunulmuştu. iPhone XR çıkış tarihi ise 26 Ekim olacak. Geleneğe bağlı olarak yine yeni iPhone’lar sadece Apple Store’dan alınmayacak.

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iPhone XS ve XS Max ön sipariş tarihi 14 Eylül’den itibaren başladı. Daha bütçe dostu olan, aynı performans ve kamera özelliklerine sahip iPhone XR’nin ön sipariş tarihi 19 Ekim’de başlayacak. Ön sipariş vermek için sadece Apple’ın web sitesini değil mağazaları da kullanabileceksiniz.

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