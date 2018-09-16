REKLAMLAR

LG V30, V30+ ve V30S root rehberi ile karşınızdayız. Güney Kore merkezli teknoloji firması LG’nin üst düzey akıllı telefon modelleri olan V30, V30+ ve V30S’te ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

LG V30, V30+ ve V30S Root Rehberi

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve -varsa- OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

İndirmeler

Bootloader Kilidini Kaldırma

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

REKLAMLAR



Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

new_unlock.bin dosyasını Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine aktarın.

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

fastboot flash unlock new_unlock.bin komutunu kullanın. Akıllı telefonunuzun ekranından bootloader kilidini kaldırmak için onay verin.

TWRP Recovery Yükleme

TWRP recovery imajını indirin ve dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırıp Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

REKLAMLAR

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

Bu aşamada akıllı telefonu yeniden başlatmayın. Komut istemi aracında fastboot boot recovery.img komutunu yazın.

LG V30 Android Oreo Root

Magisk, no-verity-opt-encrypt-6.0.zip ve lg-rctd-disabler.zip dosyalarını akıllı telefona transfer edin.

TWRP ana menüsünde Wipe – Wipe Data – Factory Reset yolunu izleyin. Recovery menüsüne dönüp Reboot Recovery seçeneğine dokunun.

Install‘a girin, no-verity-opt-encrypt-6.0.zip dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aynı işlemi Magisk ve lg-rctd-disabler.zip dosyaları için de gerçekleştirin.

Akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.