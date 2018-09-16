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Motorola Moto E4 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Faaliyetlerini Lenovo çatısı altında sürdüren Motorola’nın uygun fiyatlı Moto E4 akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Motorola Moto E4 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın.

İndirmeler

TWRP Recovery Yükleme

TWRP recovery imajını indirin ve dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırıp Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

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Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

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TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlama

SuperSU dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın. Cihazın recovery modunda açılmasını sağlayın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun. Cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini yapın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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