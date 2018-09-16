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OnePlus 6 için Android 9.0 Pie esaslı OxygenOS Open Beta 3 güncellemesi yayınlandı. Açık beta programı üzerinden dağıtıma sunulan güncellemeyle birlikte çok sayıda hata düzeltmesi geliyor ve genel stabilite artırılıyor. Yine de iyileştirilmesi gereken noktalar mevcut.

OnePlus 6 İçin Android 9.0 Pie Esaslı OxygenOS Open Beta 3 Güncellemesi

Sürüm notlarına bakıldığında yüz tanıma tabanlı kilit açma ve parmak izi okuyucu ile ekran kilidini devre dışı bırakma özelliklerinin daha iyi çalıştığı görülüyor. Google Assistant ve üçüncü parti diğer asistan uygulamalarına destek geliyor. Kullandığınız asistan uygulamasına erişmek için güç tuşuna 0.5 saniye boyunca basılı tutmanız yeterli oluyor.

OnePlus firması cihazdaki Parallel Apps özelliğini Telegram, Discord, IMO, Uber ve OLA’yı da destekleyecek şekilde geliştirmiş durumda. OnePlus Switch aracına kullanışlı özellikler eklendi ve diğer Android cihazlara olan destek artırıldı.

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OxygenOS Open Beta 3’te her ne kadar stabilite artırılmış olsa da bazı uygulamalarda sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor. Bu yazılım versiyonunda Google Play’in çalışmadığını belirtelim.

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OnePlus 6 akıllı telefonuyla OxygenOS Open Beta programına dahil olan kullanıcılar Android 9.0 Pie tabanlı OxygenOS Open Beta 3 güncellemesine yakın zamanda OTA üzerinden ulaşabilecek. Kullanıcılar tespit ettikleri sorun ve hataları Community uygulaması üzerinden rapor edebiliyor.

Mayıs 2018’de kullanıcılarla buluşturulan OnePlus 6 akıllı telefonun OnePlus firmasının güncel üst düzey akıllı telefon modeli olduğunu hatırlatalım.

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