REKLAMLAR

Gerçek dünya bilgilerini tanımlayabilen ve yorumlayabilen bir uygulama olan Google Lens‘te mevcut en iyi işlevlerden biri uygulamanın kamera görüntüsündeki bir metni kopyalayıp dijital ortama aktarma yeteneğiydi. Telefondan kitaptaki bir kelimeyi aramak ise şimdi bahsedeceğimiz uygulama ile mümkün hale geliyor.

Telefondan Kitaptaki Bir Kelimeyi Aramak

Find It Software‘den gelen yeni bir mobil uygulama, gerçek zamanlı olarak basılı belgeler üzerindeki yazıları bulabiliyor ve her birini teker teker ayırt edebiliyor.

Google Play Store’da bulunan Find It, belgeleri tarıyor ve metin çevirileri yapabiliyor. Diğer benzer araçların aksine, kameradaki metni okumak için Google’ın optik karakter tanıma (OCR) kitaplığını kullanıyor.

REKLAMLAR



Uygulama gerçek zamanlı olarak bulduğu kelimelerin kamera görüntüsünde altını çiziyor. Kelimeleri her zaman en iyi şekilde tarayamıyor ancak çoğunlukla iyi çalışıyor.

REKLAMLAR

Uygulamada İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce’nin yanı sıra Almanca ve diğer herhangi bir Latin tabanlı dilde metin araması yapabilirsiniz. Kullanıcıların güvenliği için uygulama taradığı belgelerin görüntülerini kaydetmez.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum