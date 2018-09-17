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Birçok Android cihazı fiziksel ana ekran düğmesi olmadan gelir. Ancak Samsung cihazlar hala bu butona sahipler ve en çok satan Android cihazlar arasında birinci sırada yer alıyorlar. Bu nedenle Android telefonda ana ekran tuşu uygulaması merak edilenler arasında.

Android: Telefonda Ana Ekran Tuşu Uygulaması

Fiziksel mi sanal düğmeler mi tartışması zaman zaman içinden çıkılamaz hale gelebiliyor. Ancak durum yalnızca bundan ibaret değil. Ana ekran tuşunun bozulduğu ve artık eskisi gibi çalışmadığı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Böyle zamanlarda ne yapılabilir? Eğer Android telefona sahipseniz bir home tuşu uygulaması indirebilirsiniz. Bu sayede iPhone’un Erişilebilirlik özelliğine benzer şekilde, home tuşunun tüm işlevlerine sahip olmuş olursunuz.

EasyTouch

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EasyTouch uygulamasını kurduğunuzda ekrandaki diğer uygulamaların üstünde yüzen bir simgeye sahip oluyorsunuz. Uygulama rakiplerinden daha fazla işlevsellik ile geliyor. Bu saydam simgeye dokunduğunuzda yalnızca ana ekrana dönme seçeneğiniz olmaz, aynı zamanda telefonu kilitleyebilir, Ayarlar’a gidebilir veya sık kullanılan uygulamalara erişebilirsiniz. Özellik tasarım itibariyle de iPhone’daki çözümü hatırlatıyor ve sonuç olarak gayet iyi çalışıyor.

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