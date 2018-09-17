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Apple Watch 3 bu zamana dek akıllı saat pazarında açık arayla liderliği üstlenmişti. Cihaz uzun dönemler boyunca en çok satan akıllı saat oldu. Şimdiyse yeni ardılı Apple Watch 4 ile karşı karşıyayız. İşte Apple Watch 4 fiyatı ve özellikleri.

Apple Watch 4 Fiyatı ve Özellikleri

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Yeni Apple Watch, gümüş, altın ve uzay grisi renginde üç farklı alüminyum kaplama ile geliyor. Ayırca 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyuta sahip. Cihaz yaklaşık 18 saat pil ömrü sunuyor ve ince çerçeveleriyle artık daha geniş bir ekrana sahip. Apple Watch 3’den sırasıyla %32 ve %35 daha büyük görüntüleme alanı sunuyor.

Apple Watch 4’de özelleştirebileceğiniz 8 komplikasyonu olan ve yeni ekranın eğimli kenarlarından yararlanan üç yeni dinamik saat yüzü bulunuyor. Yeni Apple Watch’ın hoparlörü ardılından %50 daha güçlü, bu yüzden Siri’yi veya belirli bir bildirimi daha net bir şekilde duyabileceksiniz.

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4. seri Apple Watch’daki Dijital Taç artık dokunsal geri bildirim içeriyor ve parmağınızı Dijital Taç üzerinde tutarak elektrokardiyogram (EKG) özelliğinden yararlanıyorsunuz. Düşüş algılama, Apple’ın bu yeni seride tanıttığı bir başka harika özellik. Düştüğünüzü algılıyor ve eğer hareketsiz kalırsanız otomatik bir acil çağrı başlatıyor.

Apple Watch 4 fiyatı: 399 dolar (GPS sürümü) ve 499 dolar (hücresel sürüm). Apple Watch 4 ön siparişi 14 Eylül’de başladı ve cihazlar 21 Eylül 2018’den itibaren kargoya verilecek.

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