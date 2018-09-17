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Instagram’dan eksik olan bazı özelliklerden biri de bağlantı paylaşma yeteneğidir. Ancak mobil dünyadaki çoğu şeyde olduğu gibi bu eksikliği gidermenin bir yolu mevcut. “Instagram Fotoğraflarına Bağlantı Eklemek” başlıklı yazımız bu konuyu ele alıyor.

Instagram Fotoğraflarına Bağlantı Eklemek

Instagram’ın link ekleme eksikliğini çözmeyi amaçlayan üçüncü taraf bir web sitesinden yardım alarak sorunu ortadan kaldırmak mümkün.

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Campsite

Campsite Instagram’ın bağlantı ekleme sorununu çözmeyi amaçlayan çevrimiçi bir hizmet. Kaydolduğunuz zaman, Instagram profilinize ekleyebileceğiniz bir campsite.bio URL’si alırsınız.

Ücretsiz bir hesapla kaydolduktan sonra, resimlerinize özel bağlantılar eklemek için Campsite hesabınızı Instagram hesabınıza bağlamanız istenir.

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Yeni Bağlantı Ekle ya da Add New Link butonuna tıklayın. Böylece son Instagram fotoğraflarınızın bir listesi yüklenecek. Kullanmak istediğiniz bir görüntüye tıklayarak dilediğiniz bağlantıyı ve bağlantı metnini ekleyebilirsiniz.

Campsite, bağlantınızdaki tıklamalar için temel analizler de sunar. Ücretsiz sürümde Campsite logosu vardır. Aylık 7 dolara bunu kaldırabilir ve birkaç ek özelliğe daha sahip olursunuz. https://campsite.bio/admin adresinden servisi ziyaret edebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum