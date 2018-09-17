Geçtiğimiz hafta Apple’ın 2018 iPhone serisinin tanıtımını yaptığını gördük. Şirket üç yeni iPhone’u piyasaya sürdü: iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR. Yeni iPhone’lar arasında iPhone XR en ucuz olanı. Ayrıca iPhone XR daha fazla renk seçeneğiyle geliyor. OnePlus 6 ise en hızlı Android’lerden biri. iPhone XR ve OnePlus 6 karşılaştırması bu anlamda merak ediliyordu.
iPhone XR ve OnePlus 6 Karşılaştırması
İlk raporlara göre analistler iPhone XR’nin şirketin en popüler iPhone’u olmasını bekliyor. Akıllı telefonun, Xiaomi Black Shark’dan sonra en yüksek Android performansına sahip OnePlus 6 ile kıyaslandığında nasıl görüneceğini hiç düşündünüz mü? İşte Apple iPhone XR ve OnePlus 6 karşılaştırması:
|Apple iPhone XR
|OnePlus 6
|Boyut
|150.9 x 75.7 x 8.3 mm
|155.7 x 75.4 x 7.75 mm
|Ağırlık
|194 gram
|177 gram
|Ekran boyutu
|6.1 inç LCD Retina ekran
|6.28 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1.792 x 828 piksel (326 ppi)
|1.080 x 2.280 piksel (403 ppi)
|Kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Depolama alanı
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Yok
|Var
|Ödeme servisleri
|Apple Pay
|Google Pay
|İşlemci
|A12 Bionic
|Snapdragon 845
|RAM
|3 GB
|6 GB
|Kamera
|Tek 12 MP arka (f/1.8), 7 MP ön
|Çift 16 + 20 MP (f/1.7 ve f/1.7) arka, 16 MP ön (f/2.0)
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps
|2.160p’de 30 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 480fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Ekran gövde oranı
|%79
|%83,85
|Hızlı Şarj
|Var (Kutudan çıkmıyor)
|Var
|Parmak izi okuyucu
|Yok
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP67
|IP67
|Batarya
|Açıklanmadı
|3.300 mAh
|Kablosuz Şarj
|Qi
|Yok
|Stereo Hoparlör
|Var
|Yok
|Fiyat
|749 dolar
|600 dolar
iPhone XR mi OnePlus 6 mı? İşte Sonuç
OnePlus 6 daha ucuz. Ancak kablosuz şarj desteği yok. Daha hafif ve kamerası gelişmiş yavaş çekim özellikleri sunuyor. Kamera çözünürlüğü ve kulaklık girişi gibi diğer farklılıkların dışında OnePlus 6’nın öne çıktığı bir başka nokta ise küçük çentiği. iPhone XR ile gelen çentik, Vestel Z30’dan bile çok daha büyük.
iPhone XR yonga seti OnePlus 6’dan daha performanslı. Dolayısıyla oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız iPhone XR ile gitmek isteyebilirsiniz. Cihaz aynı zamanda Stereo ses sistemine sahip. Bu da müzik, video ve film gibi medyalar için önemli olabilir. Kulaklık girişi olmaması bir eksi olsa da, eğer oyun performansı önemli değilse OnePlus 6 ile gitmek akıllıca olabilir.
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