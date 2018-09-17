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Samsung Galaxy J5 Pro J530F root rehberi ile karşınızdayız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy J5 Pro’da ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de Windows işletim sistemli bir PC ve uygun araçlara ihtiyaç var.

Ele alacağımız işlemlerin brick, bootloop gibi çeşitli riskler içerdiğini; cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını ve işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olacağını belirtelim.

Samsung Galaxy J5 Pro J530F Root Rehberi

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging seçeneğini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki seçeneğini aktive edin. Odin

CF-Auto-Root

Root Erişimini Sağlama

Cihazı güç tuşunu kullanarak kapatın. Ardından Güç + Ana ekran + Ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Ekranda Warning mesajı belirince ses artırma tuşuna basın. Akıllı telefon download moduna geçecektir.

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Odin’i Windows’ta yönetici olarak çalıştırın.

Akıllı telefonu USB kablosu ile kişisel bilgisayarınıza bağlayın. ID:COM bölümü mavi renge bürünmeli. Yazılım arayüzündeki AP kutucuğuna tıklayın, indirmiş olduğunuz CF-Auto-Root dosyasını seçin.

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Start butonuna tıkladığınızda işlem başlayacaktır.

PASS! mesajını gördüğünüzde işlem tamamlanmış demektir.

Akıllı telefon açılınca uygulama tepsisinde SuperSU aracı varsa root erişimi sağlanmış demektir.

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