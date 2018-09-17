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Bazen fotoğraflarınız sosyal medyada paylaşılmadan önce fazladan bir şeylere ihtiyaç duyar. İster ilham verici bir söz isterse arkadaşlarınız için eğlenceli bir şaka ya da sadece bir çizim olsun. Fotoğrafın üzerine yazılan metinler doğru kullanıldığında etkili olabilirler. İşte telefonda fotoğrafa yazı ekleme uygulaması.

Telefonda Fotoğrafa Yazı Ekleme Uygulaması

Fotoğraflarınıza güzel yazı karakterlerine sahip metinler ekleyerek, uğraş isteyen çizimler yapmaktan daha etkileyici sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu tür hamleler sosyal medya hesabınızın platformdaki görünürlüğünü önemli ölçüde artırabilir.

PicLab Fotoğraf Düzenleyici

PicLab kendisini tam teşekküllü bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak tanıtıyor. Uygulamada fotoğraflar için filtreler, çıkartmalar, dokular, desenler ve daha fazlası yer almakta. Tüm bunlara ek olarak, PicLab geniş bir metin birleştirme özelliğine sahip.

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PicLab’ın alternatiflerine göre en büyük avantajı, resim kolajları oluşturabilmeniz ve üzerine metin yerleştirebilmeniz. Bu kadar güzel özellik bedavaya elde edilemiyor; PicLab, görselinizi kendi logosuyla süslüyor. Ancak bu filigranı küçük ve tek seferlik bir ödeme ile kaldırabiliyorsunuz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum