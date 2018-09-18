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iPhone’lar ve iPad’ler son olarak iOS 12 ile bildirimleri gruplandırma özelliğine sahip oldu. Aynı uygulamadan gelen bildirimler bir araya getirilerek bildirim merkezi daha az dağınık ve bunaltıcı yapılıyor. Ancak iPhone telefonda bildirim gruplamasını kapatmak hâlâ mümkün.

iPhone: Telefonda Bildirim Gruplamasını Kapatmak

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Apple seçtiğiniz uygulamalarda bildirimleri “ayrıştırmanıza” izin veriyor. Artık onların grup halinde görünmesine izin vermemiş oluyorsunuz. Eğer bu özellikten hoşlanmıyorsanız ya da bildirimlerin hatalı görünmesine sebep oluyorsa aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Bu özelliği kapatmak için Ayarlar’ı açın ve ardından “Bildirimler”e dokunun.

Bildirim gruplamasını devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulun ve dokunun.

Uygulamanın bildirim ayarları ekranında, Seçenekler altında “Bildirim Gruplaması”na dokunun.

Uygulamaya yönelik bildirim gruplamasını devre dışı bırakmak için burada “Kapalı” seçeneğine basın. Her bir uygulamanın bildirimlerinin yalnızca bildirim merkezinde belireceğini görürsünüz.

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Bildirim grubunu devre dışı bırakmak istediğiniz her bir uygulama için bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Sisteminizdeki tüm uygulamalar için bildirim gruplamasını bir defada devre dışı bırakmanın yolu yoktur. Her uygulama için ayrı ayrı devre dışı bırakmak durumundasınız.

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