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Apple, iOS 12 ile birçok yeni özellik sunsa da işletim sistemi henüz yeni yayımlanmaya başladı. Bu nedenle bazı hataları olabilir. Siz de iPhone’da iOS 12’den iOS 11.4.1’e dönmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edin.

iPhone’da iOS 12’den iOS 11.4.1’e Dönmek

iOS 12’ye güncellemeden önce bir iOS 11 yedeklemesi yaptıysanız, iOS 11’in en son sürümüne geri yükleme yapabilirsiniz. Ancak, iOS 12’ye bir yedek olmadan geçtiyseniz iOS 11.4.1’e dönmek için şunları yapmanız gerekiyor:

Adım 1 – ‘iPhone’umu Bul’ özelliğini devre dışı bırakın

Herhangi bir geri yükleme işleminde olduğu gibi, iPhone’umu Bul özelliğini devre dışı bırakmak gerekiyor. Öncelikle Ayarlar uygulamasını açın, ardından listenin en üstünde bulunan cihaz adına dokunun ve “iCloud” u seçin. Sonraki sayfada, aşağı kaydırıp “iPhone’umu Bul”a, ardından iPhone’umu Bul’u devre dışı bırak’a dokunun. İstendiğinde Apple ID şifrenizi girin ve iPhone’umu Bul seçeneği devre dışı bırakılacak.

Adım 2 – iPhone’unuz için IPSW Dosyasını İndirin

Ardından, aşağıdaki bağlantıları kullanarak iPhone’unuz için iOS 11.4.1 IPSW dosyasını indirin. Aşağıdaki tüm bağlantılar Apple’ın sunucularından geliyor, bu yüzden güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yok.

iPhone IPSW Dosyaları

iPad IPSW Dosyaları

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iPod IPSW Dosyası

Yukarıdaki dosyalar oldukça büyük bu nedenle indirmek biraz zaman alabilir. Mac kullanıyorsanız, indirme dosyası “İndirilenler” klasöründe görünecektir. Bu işlemin ardından tüm verileriniz silinecektir.

Adım 3 – iPhone’unuzu iTunes’a Bağlayın

İndirme işlemini tamamladıktan sonra, iPhone’unuzu Mac’inize veya Windows bilgisayarınıza Lightning kablosuyla bağlayın. iTunes’a bağlandıktan sonra, “Cihazlar”ın altında telefon simgesini görmeniz gerekir.

Adım 4 – iPhone’a iOS 11.4.1 Yükleme

Bir Mac kullanıyorsanız, Option tuşunu basılı tutun “iPhone’u Geri Yükle” yi tıklayın. PC kullanıcıları, aynı şeyi yaparken Shift tuşunu basılı tutun. 2. Adımda indirdiğiniz IPSW dosyasını bulun ve seçin. Seçildikten sonra “Aç” a tıklayın.

Adım 5 – iPhone’u Yedeklemeden Geri Yükleme

iPhone’unuz esasen kendini sildiğinden, ilk kurulum adımlarını uygulamanız gerekir. Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum