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Apple yeni işletim sistemi iOS 12 ile Ekran Süresi adında yeni bir özelliği tanıttı. Ekran Süresi aynı zamanda uygulamalara limit koymanızı sağlıyor. Böylece bir uygulamayı gereğinden fazla kullanmamış oluyorsunuz. iPhone’da uygulamalara süre sınırı koymak için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone’da Uygulamalara Süre Sınırı Koymak

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Belirli bir uygulamaya Uygulama Sınırı koymak için, cihazınızdan Ekran Süresi’ni seçin ve En Çok Kullanılan bölümüne gidin. Bir uygulamaya dokunun, aşağı kaydırın ve Limit Ekle’yi seçin. Süreyi yapılandırın ve ardından Ekle’ye dokunun. Birden fazla uygulama için aynı sınırı eklemek isterseniz Uygulamaları Düzenle‘ye dokunun.

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Kapalı kalma süresini seçerek uygulamanın tekrar açılabilir olmadan öncen ne kadar zaman geçmesi gerektiğini belirlersiniz. Böylece hem kendiniz hem de çocuğunuz için net bir uygulama sınırı belirlemiş olursunuz. Belirlenen süre dolmadan uygulama çalışmayacaktır. Ancak acil durumlarda bunu Ayarlar‘dan kapatabileceksiniz.

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