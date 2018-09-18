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Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy J4+ ve Galaxy J6+ akıllı telefonlarla ilgili çeşitli sızıntılar olmuş ve firma da cihazlardaki Infinity Display ile yan kısma konumlandırılmış parmak izi okuyucuyu ön plana çıkaran görseller paylaşmıştı. Bugün Hollanda merkezli bir satış sitesinde cihazlar ön sipariş listelerine girdi.

Samsung Galaxy J4+ ve Galaxy J6+ Ön Satış Listelerinde Belirdi

Samsung Galaxy J4+ akıllı telefonda Snapdragon 425 yongaseti ve 6 inç genişlikte 1480 x 720 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran mevcut. Yuvarlatılmış kenarlar ve hayli ince yapıdaki çerçeve Samsung’un amiral gemisi modelleri Galaxy S9/S9+’taki tasarımla aynı çizgide. 2 GB RAM ve 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi yeterli görülmüş. Depolama alanı microSD hafıza kartlarıyla artırılabiliyor.

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Arka yüzde 13 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. 3300 mAh kapasiteli pil içeren akıllı telefon kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor. Altın, pembe ve siyah renk seçenekleri bizlerle.

Web sitesindeki bilgiler cihazın plastik gövde materyali kullandığını belirtiyor. Fiyat ise 189 Euro olarak belirlenmiş.

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Samsung Galaxy J6+ modelinde de aynı yongaseti var fakat buna 3 GB RAM ve 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası eşlik ediyor. Arka kısımda çift kamera yapılandırması olduğu görülüyor. Ana kamera 13 MP çözünürlükte fakat ikincil kamera ile ilgili bilgi bulunmuyor.

239 Euro seviyesinde fiyat etiketiyle gelen Samsung Galaxy J6+’ın gri, kırmızı ve siyah renk seçeneklerinin olduğunu belirtelim.

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