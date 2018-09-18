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Galaxy Note 9’un Ayarları’nda gömülü bulamayacağınız bir seçenek, gezinme çubuğunu siyaha döndürme özelliğidir. Samsung, siyah rengi geri getirme özelliğini ortadan kaldırarak, Note 8 ile varsayılan rengi beyaz yaptı. Ama bir uygulama sayesinde, herhangi bir telefonda gezinme çubuğunu siyah yapmak mümkün.

Telefonda Gezinme Çubuğunu Siyah Yapmak

Bunun ufakta olsa bir tür dezavantajı olduğunu unutmayın. Örneğin, Galaxy Note 9 OLED ekran kullanır. Yani siyah görüntülendiğinde pikseller kapatılır. Böylece “yaşlanma” denilen durum daha geç yaşanır. Sonuç olarak, ekranın sürekli siyah kalan kısımları yıllar içinde geri kalanından daha parlak görünecektir.

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Bu nedenle, siyah navigasyonu uzun bir süre kullanmamanızı öneririz. Periyodik olarak renkli bir arka plana geçerek, ekranın geri kalanı ile gezinme çubuğu arasında zaman içinde renk farklılığı oluşmasını önleyebilirsiniz.

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Adım 1 – Navbar Uygulamasını Yükleyin

Bunun için Navbar uygulamasını indirmeniz gerekir. Play Store’da bulunan bu uygulama, kullanımı kolay ve işlemi gerçekleştirmenizi sağlayan en basit yöntemdir.

Adım 2 – Gezinme Çubuğu Düğme Renklerini Değiştirin

Navbar Apps’ı açın ve ekranın ortasında iki seçenek yer alır. Gezinme çubuğunuzun arka plan rengini tek bir renge dönüştürmek için “Statik renk” i seçin. Bunun için varsayılan seçenek siyahtır. Aynı zamanda daha farklı görseller de seçebilirsiniz. Bunlar yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alır.