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Resmi duyurusu henüz yapılmayan Xiaomi Redmi Note 6 Pro akıllı telefonun özellikleri ve fotoğrafı belirdi. Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi’nin daha çok Hindistan pazarını hedefleyen cihazının Snapdragon 660 yongaseti, 4 GB RAM ve 64 GB kapasiteli dahili depolama birimine sahip olacağı bilgisi daha önce sızdırılmıştı. Şimdi ortaya çıkan görseller sayesinde akıllı telefonla ilgili daha fazla bilgiye sahip olma fırsatına kavuştuk.

Duruma bakılırsa Redmi Note 6 Pro’da 6.26 inç genişlikli çentik içeren ekran, dört adet kamera ve yüksek kapasiteli bir pil bulunmakta.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı

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Akıllı telefonun devasa ekranı 19:9 en boy oranı ve 2280 x 1080 piksel çözünürlük değeriyle geliyor. Cihazın ana kamera yapılandırması 12 MP + 5 MP çözünürlüklü iki adet kamera, 1.4µm piksel boyutu ve çift piksel otofokus vaat ediyor. Mi 8 SE modelinde de aynı özellikleri görmüştük.

Selfie çözümü olarak 20 MP + 2 MP çözünürlüklü iki adet kamera var. Ön ve arka yüzdeki ikinci kameralar portre modunda arka planı bulanıklaştırma işleminde görev alıyor.

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Fotoğrafı çekilen kutuda 4 GB RAM ve 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi bilgisi mevcut ancak Xiaomi’nin 3 GB RAM + 32 GB kapasiteli depolama birimi seçeneğini de sunması muhtemel. Hatta 6 GB RAM + 64 GB kapasiteli depolama birimi içeren varyant da hazırlanabilir.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro’da 4000 mAh kapasiteli pile yer veriliyor. Akıllı telefonun fiyatı, duyuru tarihi, renk seçenekleri ve satışa sunulma tarihi ile ilgili henüz bilgi bulunmamakta.

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