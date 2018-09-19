Android: Düzgün Şarj Olmayan Telefonu Düzeltme

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Akıllı telefonlarda yaşanan şarj sorunu, kullanıcıların korkulu rüyası haline geldi. Bir süre sonra telefonlarının şarj olmadığını gören kullanıcılar sadece bu sorun nedeniyle bile telefonlarını değiştirmek zorunda kalabiliyor. Ancak bu sorunu yaşadıktan sonra yeni telefon almadan önce telefonunuzun şarj sorununu düzeltmek için birkaç adım izleyebilirsiniz.

Düzgün Şarj Olmayan Telefonu Düzeltme

1- USB Bağlantı Noktasını Onarın

Telefonun düzgün şarj olmamasının ilk nedeni telefonunuzun USB bağlantı noktasının sorunlu olması olabilir. Bağlantı noktasını kontrol etmeniz ve bağlantı noktasındaki tellerde herhangi bir sorun varsa onarmanız gerekecektir. Bunu yapmak için ilk olarak akıllı telefonunuzun kapatın ve mümkünse bataryayı çıkartın. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra bir kürdan yardımıyla USB bağlantı noktasının içindeki çıkıntıları düzeltin.

2- USB Bağlantı Noktasının İçindeki Tozları Temizleyin

Telefonunuz genel olarak cebinizde veya tozlu ortamlarda bulunuyorsa hoparlörüne kadar toz kapabilir. Bu tozlar telefon donanımının içine kadar girebilir. Bu yüzden telefona giren tozları temizlemeniz oldukça önemli bir adımdır. USB bağlantı noktasının içindeki tozları, yine bir kürdan yardımı ile yavaşça temizleyin. Bunu yaparken telefonun kapalı olması gerektiğini de unutmayın.

3- USB Kablosunu Değiştirin

Sorun USB kablosunda da olabilir. USB kablosunda sorun olup olmadığını anlamak için aynı USB kablosunu başka bir cihazda deneyin. Eğer denediğiniz cihaz da USB kablosunu algılayamıyorsa sorun USB kablosunda gözüküyor. Orijinal, yan sanayi olmayan, bir USB kablosu alın. Telefonu böylece sorunsuz bir şekilde şarj edebilirsiniz.

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4- Bataryayı Değiştirin

Telefonun bataryası sorunluysa şarj aletiniz ne kadar sağlıklı çalışıyorsa çalışsın telefonunuz şarj olmamaya devam edecektir. Telefonun bataryası iki yıldan eskiyse muhtemelen ömrünün sonuna yaklaşıyordur. Bu durumda telefonun pilini değiştirmek hem telefonun pil sorununu çözmek açısından hem de güvenliğiniz açısından önemli olacaktır.

5- Bataryanıza Gelen Amper ve Voltajı Kontrol Edin

Bataryanıza gelen amper ve voltajı kontrol ederek USB kablonuzda sorun olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız Google Play Store‘da yer alan Ampere isimli uygulamayı telefonunuza ücretsiz olarak indirin. Uygulamayı indirdikten sonra açın ve telefonunuza bir USB kablosu bağlayın. Uygulama ana ekranında telefonun piline gelen amper ve voltaj değerleri görüntülenecektir. Eğer USB kablosunu bağlamanıza rağmen herhangi bir değer ekranda gözükmüyorsa USB kablonuzda sorun olduğu anlamına gelir. Uygulamayı buraya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

Düzgün Şarj Olmayan Telefonu Düzeltme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!