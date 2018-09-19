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Skype uygulamasında diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi, arkadaşlarınızın size gönderdiği mesajları okuduğunuzda okundu bilgisini karşı tarafa göstermeme özelliğini kullanabilirsiniz. Okundu bilgisini devre dışı bırakarak arkadaşlarınızın size attığı mesajları gördüğünüzü anlamamasını sağlayabilirsiniz.

Android: Skype’ta Okundu Bilgisini Kapatma

Skype uygulamasında okundu bilgisini kapatmak için Skype’ı Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda açın. Uygulama ana ekranından Skype profilinize gidin. Profil sayfanızın sağ üst köşesindeki dişli çark simgesine hafifçe dokunun. Açılan ekranda farklı ayar gruplarının yer aldığı başlıklar bulunacaktır. Bu başlıklardan Mesajlaşma‘ya tıklayın. Buradan mesajlaşma ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Mesajlaşma Ayarları ekranında yer alan seçeneklerden Okundu Bilgisi‘nin sağ tarafında yer alan butona dokunun. Böylece Skype uygulamasında okundu bilgisini kapatabilir, arkadaşlarınızın size yolladığı mesajları okusanız bile karşı tarafın anlamamasını sağlayabilirsiniz.

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Mesaj Ayarları‘nda Okundu Bilgisi başlığının üstünde bulunan Büyük Emojileri Görüntüle seçeneğini de devre dışı bırakarak arkadaşınızın size attığı büyük emojilerin mesajlaşma ekranında çıkmamasını ve böylece internet paketinizin Skype uygulamasında daha verimli harcanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak Okundu Bilgisi özelliğini devre dışı bırakmanız internet paketinizin herhangi bir şekilde artı veya eksi olarak harcanmasına sebep olmayacaktır. Bu ekrandaki Büyük Emojileri Görüntüle özelliğini devre dışı bırakarak, mesaj ekranına yollanan emojileri isteğiniz doğrultusunda indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Android: Skype’ta Okundu Bilgisini Kapatma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!