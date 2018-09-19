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Android Pie’in hareket (jest) kontrolleri nedeniyle bölünmüş ekran modu gibi özellikleri etkinleştirmek için şimdi birkaç ek adımı daha gerektiriyor. Neyse ki, bu durumu değiştirebilirsiniz. Oreo’nun daha pratik bölünmüş ekran modunu yeniden Android Pie’a kazandırabilirsiniz. Ekranda iki ayrı içerik görüntülemek için telefona bölünmüş ekran özelliği eklemek mümkün.

Android: Telefona Bölünmüş Ekran Özelliği Eklemek

Android Pie’da bölünmüş ekran moduna geçmenin daha zor olması uygulamalar çubuğunun yerine eklenen yenilenmiş gezinme çubuğundan kaynaklanıyor. Android Oreo’da bu işlem daha basit ve hızlıydı. İşte adımlar.

Adım 1 – En Son Uygulamalar Düğmesini Geri Getirin

Android Pie’dan önce, bölünmüş ekran modunu tetiklemek için son uygulamalar düğmesine uzunca basılıyordu. Bu özelliği tekrar kullanmaya yapabilirsiniz.

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Ayarlara girin ve “Sistem”i seçin. “Hareketler”e dokunun ve “Ana Sayfa düğmesini hızlıca kaydır”ı aktifleştirin. Bu geçişin devre dışı bırakılması, Android Pie öncesi gezinme düğmelerine dönülmesini sağlayacak.

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Adım 2 – Split Screen Shortcut Yükleyin

Şimdi son uygulamalar düğmesine uzunca basarak, bölünmüş ekran modunu anında başlatabilirsiniz. Google bu kısayolu Android Pie ile kaldırdığı için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyacımız var.

O da Split Screen Shortcut oluyor. Uygulamayı indirin ve bölünmüş ekran modunu tıpkı Oreo’da olduğu gibi artık son uygulamalar butonuna basarak açın. Pie’a kıyasla çok daha pratik ve hızlı bir yöntem olduğunu siz de farkedeceksiniz.

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