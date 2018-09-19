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Deezer hesabınızı silmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Deezer hesap silme işlemini 2018 güncellenmiş adımlarıyla ele aldık. Deezer hesap silme nasıl yapılır?

Deezer Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Deezer, kullanıcıların çeşitli cihazlarda (çevrimiçi veya çevrimdışı) Sony Music, Universal Music Group ve Warner Music Group dahil olmak üzere uluslararası kayıt şirketlerinden müzik içeriklerini dinlemelerini sağlayan internet tabanlı bir müzik yayını hizmetidir.

Paris, Fransa’da kurulan Deezer, kütüphanesinde şu anda toplam 53 milyon lisanslı parça, 30.000’den fazla radyo kanalı, 14 milyon aylık aktif kullanıcı ve 3 Nisan 2018 tarihinden itibaren 6 milyon ücretli aboneye sahip.

Her şeye rağmen artık Deezer hizmeti sizi memnun etmiyorsa Deezer hesap silme adımları için aşağıdakileri takip edin.

Deezer hesabı nasıl silinir?

Deezer hesabınıza giriş yapın.

Kullanıcı profilinize dokunun.

Hesap Ayarları’na dokunun.

Aşağı kaydırın ve Hesabımı Sil başlığına girin.

Deezer şifrenizi yazın ve Hesabımı Sil‘e basın.

Adımları doğru bir şekilde uyguladıysanız, Deezer hesabının nasıl silineceğine dair hedefinize ulaşmış olmanız gerekir.

Not: Deezer Premium, Deezer HiFi, Deezer Family veya Deezer Student kullanıcısıysanız ve hesabınızı tamamen silmek istemeyeceğiniz için hesabınızı silmek yerine aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal ettikten sonra, hesabınız Deezer ücretsiz hesabına döndürülür.

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Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Deezer aboneliği iptal edersem, tüm bilgilerimi kaybeder miyim?

C: Hayır, sadece çevrimiçi ayrıcalıklara erişimi kaybedersiniz.

S: Deezer hesabını sildikten sonra hesabımı geri alabilir miyim?

C: Hayır, yeni bir Deezer hesabı oluşturmanız gerekecek.

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