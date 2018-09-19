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Telefonların çoğunluğu için Android’de ses tuşlarının çalışma biçimi yanlıştır. Android topluluğunun büyük bir kısmı, ses düğmelerinin varsayılan kontrolünün zil sesi değil, medya sesi olmasını istemektedir. Galaxy Note 9’da ise bu durumu değiştirmek için birçok yol sunuluyor. Galaxy Note 9’da ses tuşunu medya sesine ayarlamak mümkün.

Galaxy Note 9’da Ses Tuşunu Medya Sesine Ayarlamak

Galaxy Note 9’un ses düğmelerinin varsayılan olarak medya ses düzeyini kontrol etmesini sağlamak için üç yöntem mevcut. Başka bir deyişle, telefonun bir medyanın oynatıldığını anlamasını beklemenize gerek yok. Düğmeler artık her seferinde medya sesini değiştirecek. Sık sık müzik dinlemeyi ve video izlemeyi seviyorsanız aradığınız özellik olabilir.

Note 9’da ses tuşunu medya sesine ayarlama yöntemleri:

Yöntem 1 – Ayarlar’dan Değiştirin

Telefonunuzun Ayarlar menüsünden bunun yapabilirsiniz. Ayarlar menüsünü açın ve “Sesler ve Titreşim” seçeneğini seçin. Varsayılan eylemi değiştirmek için “Medya için ses tuşlarını kullan” özelliğini etkinleştirin.

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Yöntem 2 – Ses Menüsünden Değiştirin

Bir başka basit yöntem, ses menüsünün kendisinde gizlenmiştir. Zil sesini ayarlamak için ses tuşuna basın. Menüyü genişletmek için kaydırıcının sağ tarafındaki aşağı oku seçin. Ses menüsünün altında, “Medya için ses tuşlarını kullan” seçeneğini etkinleştirin.

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Yöntem 3 – SoundAssistant Kullanın

Üçüncü yöntem, Samsung tarafından oluşturulan çok yönlü bir uygulamadır. SoundAssistant uygulamasını Google Play Store’dan indirin; yalnızca ses tuşunun varsayılan eylemini değiştirmek için değil, aynı zamanda sağ ve sol kulaklıktan orantısız ses geliyorsa bunu ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Sound Assistant ücretsiz ve kullanışlıdır. Aynı zamanda bazı diğer Samsung telefonlarda çalıştığı da raporlanmıştır. Farklı markaların modelleri içinse test edip görmekte yarar var.

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