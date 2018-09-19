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Instagram’a gelen yeni özellikle arkadaşlarınızın Instagram hesaplarının hikayeler bölümünde paylaştığı 24 saatlik hikayelere duygu ve düşüncelerinizi tek bir emoji ile belirtebilirsiniz. Arkadaşınız hikayelerine cevap verilme özelliğini kapattıysa veya arkadaşınızın attığı hikayeye mesaj yazmak yerine hızlıca emoji yollayabilirsiniz. Arkadaşınız hikayesini kimlerin görüntülediğine baktığında hikayesine yollanan emojileri görüntüleyebilir.

Instagram’da Hikayelere Emoji Gönderme

Instagram uygulamasında hikayelere emoji göndermek için Instagram uygulamasında, hikayesine emoji göndermek istediğiniz arkadaşınızın profiline gidin. Arkadaşınızın profil fotoğrafına tıklayın ve 24 saat içerisinde attığı hikayesini görüntüleyin. Hikaye açıldığında hikaye ekranına parmağınızı basılı tutun ve yavaşça yukarı doğru kaydırın. Parmağınızı kaldırmadan hikayenin üzerinde açılan altı emojiden birine doğru parmağınızı hafifçe kaydırın. Alkış, gülmekten gözlerinden yaş gelen surat, gözleri kalpli surat, şaşkın surat, ağlayan surat ve ateş emojilerinden herhangi birini kullanarak hikayeye duygu ve düşüncenizi basit bir şekilde iletebilirsiniz.

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Hikayeye hangi emojiyi gönderiyorsanız hikaye ekranında bir süre gönderdiğiniz emoji yer alacaktır. Arkadaşınızın hikayesine gönderdiğiniz emoji, arkadaşınıza bildirim olarak gitmeyecektir. Arkadaşınız bunu ancak hikayesini görüntüleyen kişilere bakınca görebilir.

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Instagram’da yer alan bu özellik hesabınızda aktif değilse biraz beklemeniz gerekebilir. Uygulamanız diğer kullanıcılardan üstün sürümde olsa bile bu özellik Instagram tarafından hesabınız için henüz aktif edilmediyse bu özelliği kullanamazsınız. Bu durumda uygulamanın APK dosyasını indirmek veya uygulamayı tekrar indirmek bir çözüm yolu değildir.

Instagram’da Hikayelere Emoji Gönderme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!