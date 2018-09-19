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iOS cihazınızda mesajlar uygulamasında arkadaşınıza atacağınız mesajlarda kaç karakter kullandığınızı görebilirsiniz. 140 karakter ve üzerinde bir diğer SMS ekranına geçen mesajlar uygulamasında bir mesaj gönderdiğinizde mesajlaşma hakkınızın kaç adet kullanılacağını görebilirsiniz.

iOS: Mesajlar Uygulamasında Karakter Sayacını Etkinleştirme

Mesajlar uygulamasında karakter sayacını etkinleştirmeniz bir mesajda kaç karakter kullandığınızı gösterir. 140 karakter ve üstünde bir metin yazdığınızda SMS sayısı ikiye ve üstüne çıkar. Mesajlar’da karakter sayacını etkinleştirmek için iOS cihazınızın uygulamalar menüsünden Ayarlar‘a gidin ve ekranı aşağı doğru yavaşça kaydırın. Mesajlar‘a tıklayın. Mesajlar ekranından tüm mesajlaşma ayarlarınızı yapabilirsiniz. Devre dışı bıraktığınız mesajlaşma özelliklerini tekrar etkinleştirebilirsiniz. Karakter sayacını etkinleştirmek için ise bu ekranı aşağı doğru hafifçe kaydırın ve Karakter Sayacı başlığının sağ tarafında bulunan butona dokunun. Buton yeşil renkte yanacak ve karakter sayacı özelliği Mesajlaşma uygulamasında aktif hale gelecektir.

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Mesajlaşma Ayarları ekranından, karakter sayısı özelliğini devre dışı bırakmak isterseniz yine aynı adımları izleyerek Karakter Sayısı başlığının sağındaki yeşil butona hafifçe dokunarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Karakter sayısı özelliği, mesajlaşırken kaç SMS hakkı harcayacağınızı size gösterecektir.

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