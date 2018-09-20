REKLAMLAR

Facebook uygulamasına akıllı telefonunuz üzerinden fotoğraf yüklediğinizde fotoğrafın kalitesi eğer düşüyorsa veya Facebook’a HD kalitede fotoğraf yüklemesi yapmak istediğinizde uygulama buna izin vermiyorsa, Facebook uygulaması için HD kalitede fotoğraf yükleme özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir. HD kalitede yükleyeceğiniz fotoğraflar arkadaşlarınız tarafından daha çok ilgi çekecek ve fotoğrafı net bir şekilde görebileceklerdir.

Facebook’a HD Kalitede Fotoğraf Yükleme

Android’te Facebook’a HD Kalitede Fotoğraf Yükleme

Android cihazınıza yüklü Facebook uygulamasına HD kalitede fotoğraf yüklemek için telefonunuzun uygulamalar menüsünden Facebook uygulamasını açın ve uygulama ana ekranının sağ üst köşesinde üst üste bulunan üç çizgiye tıklayın. Açılan ekranı aşağı doğru hafifçe kaydırın ve buradaki ayarlar başlıklarından Gizlilik ve Ayarlar‘a tıklayın. Gizlilik ve Ayarlar’da yer alan seçeneklerden HD Fotoğraflar Yükle butonuna bir kez dokunun. Böylece Facebook uygulamasına HD fotoğraflar yükleyebilirsiniz.

REKLAMLAR



iOS’te Facebook’a HD Kalitede Fotoğraf Yükleme

iOS cihazınıza yüklü Facebook uygulamasında HD kaliteye sahip bir fotoğraf paylaşmak istiyorsanız ilk olarak cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin ve ekranı aşağı doğru kaydırarak uygulamaların listelendiği başlığa gelin. Uygulamaların listelendiği başlığın altında Facebook uygulamasını bulun ve üzerine tıklayın. Burada Facebook uygulamasına HD fotoğraf yüklemenizi sağlayacak olan HD Fotoğraf Yükle butonuna tıklayın. Buton etkinleştirildiğinde Facebook’a HD kalitede fotoğraflar yükleyebilirsiniz.

REKLAMLAR

Android ve iOS’te Facebook’a HD Kalitede Fotoğraf Yükleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!