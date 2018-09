in

Asus ZenFone 5 Lite root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Tayvan merkezli teknoloji firması Asus’un ZenFone 5 Lite akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Asus ZenFone 5 Lite Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

TWRP recovery imajını indirin ve dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırıp Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

TWRP recovery’i geçici olarak yüklemek için fastboot boot recovery.img komutunu yazın.

Akıllı telefonu recovery modunda açmak için güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutun.

TWRP recovery menüsü açıldığında Keep System Read-only? penceresinde Keep Read Only seçeneğine dokunun.

Root Erişimini Sağlama

TWRP recovery menüsünde Install seçeneğine dokunun.

İndirip akıllı telefona aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

