REKLAMLAR

Huawei Mate serisi yakında yenilenmek üzere. Kullanıcılar da bundan doğan fiyat indirimlerinden yararlanmak istiyor. Huawei Mate 10 Pro ve P20 Pro karşılaştırması en çok merak edilenler arasında.

Huawei Mate 10 Pro ve P20 Pro Karşılaştırması

Huawei Mate 10 Pro Huawei P20 Pro Boyut 154.2 x 74.5 x 7.9 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm Ağırlık 178 gram 180 gram Ekran boyutu 6.0 inç AMOLED ekran 6.1 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2160 piksel (402 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB, 128 GB 128 GB, 256 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ödeme servisleri

Huawei Pay Huawei Pay İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 20 MP (f/1.6), 12 MP (f/1.6) arka, 8 MP (f/2.0) ön, Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP67 IP67 Batarya 4000 mAh 4000 mAh

Huawei Mate 10 Pro mu Huawei P20 Pro mu?

Huawei Mate 10 Pro öncelikle daha ucuz ve dolayısıyla fiyat / performans anlamında daha ön plana çıkıyor. P20 Pro ile arasındaki en ciddi farkı kamera performansı. Eğer fotoğraf çekmekle çok ilgilenmiyorsanız Huawei Mate 10 Pro daha mantıklı bir seçim olabilir.

REKLAMLAR

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum