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Huawei Mate serisi yakında yenilenmek üzere. Kullanıcılar da bundan doğan fiyat indirimlerinden yararlanmak istiyor. Huawei Mate 10 Pro ve P20 Pro karşılaştırması en çok merak edilenler arasında.
Huawei Mate 10 Pro ve P20 Pro Karşılaştırması
|Huawei Mate 10 Pro
|Huawei P20 Pro
|Boyut
|154.2 x 74.5 x 7.9 mm
|155 x 73.9 x 7.8 mm
|Ağırlık
|178 gram
|180 gram
|Ekran boyutu
|6.0 inç AMOLED ekran
|6.1 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2160 piksel (402 ppi)
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB, 128 GB
|128 GB, 256 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ödeme servisleri
|Huawei Pay
|Huawei Pay
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 970
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 20 MP (f/1.6), 12 MP (f/1.6) arka, 8 MP (f/2.0) ön,
|Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps
|2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|USB Type-C
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP67
|IP67
|Batarya
|4000 mAh
|4000 mAh
Huawei Mate 10 Pro mu Huawei P20 Pro mu?
Huawei Mate 10 Pro öncelikle daha ucuz ve dolayısıyla fiyat / performans anlamında daha ön plana çıkıyor. P20 Pro ile arasındaki en ciddi farkı kamera performansı. Eğer fotoğraf çekmekle çok ilgilenmiyorsanız Huawei Mate 10 Pro daha mantıklı bir seçim olabilir.
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