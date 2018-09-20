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Huawei Mate 10 Pro ve P20 Pro Karşılaştırması

Huawei Mate 10 Pro ve P20 Pro Karşılaştırması
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Huawei Mate serisi yakında yenilenmek üzere. Kullanıcılar da bundan doğan fiyat indirimlerinden yararlanmak istiyor. Huawei Mate 10 Pro ve P20 Pro karşılaştırması en çok merak edilenler arasında.

Huawei Mate 10 Pro ve P20 Pro Karşılaştırması

Huawei Mate 10 Pro Huawei P20 Pro
Boyut 154.2 x 74.5 x 7.9 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm
Ağırlık 178 gram 180 gram
Ekran boyutu 6.0 inç AMOLED ekran 6.1 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2160 piksel (402 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
 64 GB, 128 GB 128 GB, 256 GB
MicroSD kart desteği
 Var Var
Ödeme servisleri
 Huawei Pay Huawei Pay
İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970
RAM 4 GB 6 GB
Kamera Çift 20 MP (f/1.6), 12 MP (f/1.6) arka, 8 MP (f/2.0) ön, Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2
Yuvalar USB Type-C USB Type-C
Parmak izi okuyucu
 Var Var
Su dayanıklılığı
 IP67 IP67
Batarya 4000 mAh 4000 mAh

Huawei Mate 10 Pro mu Huawei P20 Pro mu?

Huawei Mate 10 Pro öncelikle daha ucuz ve dolayısıyla fiyat / performans anlamında daha ön plana çıkıyor. P20 Pro ile arasındaki en ciddi farkı kamera performansı. Eğer fotoğraf çekmekle çok ilgilenmiyorsanız Huawei Mate 10 Pro daha mantıklı bir seçim olabilir.

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