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Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması

Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması
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İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Huawei P20 Pro ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantajla LG G7 ThinQ var. Peki hangisi daha iyi? Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ karşılaştırması bunu söyleyecek.

Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması

LG G7 ThinQ Huawei P20 Pro
Boyut 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm
Ağırlık 162 gram 180 gram
Ekran boyutu 6.1 inç LCD ekran 6.1 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
 1.440 x 3.120 piksel (556 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
 64 GB, 128 GB 128 GB, 256 GB
MicroSD kart desteği
 Var Var
Ekran gövde oranı
 %82,92 %81,99
İşlemci Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 970
RAM 4 GB 6 GB
Kamera Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 4.2
Yuvalar USB Type-C USB Type-C
Parmak izi okuyucu
 Var Var
Su dayanıklılığı
 IP68 IP67
Batarya 3000 mAh 4000 mAh
Fiyat 3900 5100

LG G7 ThinQ Snapdragon 845 ile gelirken, Huawei P20 Pro Kirin 970 çipsetini kullanıyor. Bu nedenle G7 ThinQ çok daha performanslı bir cihaz. Aynı zamanda daha uygun bir fiyat etiketine sahip.

Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması

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Batarya ve RAM kapasitesi tarafında G7 ThinQ geriye düşüyor olsa da açıkçası bunların yonga seti kadar önemi yok. G7 ThinQ’nun daha hafif olması da başka bir artısı. Fotoğraf kalitesi ve yavaş çekim videolar birinci önceliğiniz değilse LG G7 ThinQ kolay bir seçim olurdu.

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