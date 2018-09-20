REKLAMLAR

İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Huawei P20 Pro ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantajla LG G7 ThinQ var. Peki hangisi daha iyi? Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ karşılaştırması bunu söyleyecek.

Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması

LG G7 ThinQ Huawei P20 Pro Boyut 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm Ağırlık 162 gram 180 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD ekran 6.1 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.440 x 3.120 piksel (556 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB, 128 GB 128 GB, 256 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%82,92 %81,99 İşlemci Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 970 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP68 IP67 Batarya 3000 mAh 4000 mAh Fiyat 3900 5100

LG G7 ThinQ Snapdragon 845 ile gelirken, Huawei P20 Pro Kirin 970 çipsetini kullanıyor. Bu nedenle G7 ThinQ çok daha performanslı bir cihaz. Aynı zamanda daha uygun bir fiyat etiketine sahip.

REKLAMLAR

REKLAMLAR



Batarya ve RAM kapasitesi tarafında G7 ThinQ geriye düşüyor olsa da açıkçası bunların yonga seti kadar önemi yok. G7 ThinQ’nun daha hafif olması da başka bir artısı. Fotoğraf kalitesi ve yavaş çekim videolar birinci önceliğiniz değilse LG G7 ThinQ kolay bir seçim olurdu.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum