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Animoji mesajlarını kaydedebileceğiniz aynı menüden Memoji oluşturabilirsiniz. Yani iMessage uygulama menüsü. Mesajlar uygulamasını açın, ardından metin kutusunun yanındaki Uygulamalar simgesine dokunun. Animoji’yi (maymun simgesine sahip) bulana kadar gösterilen simgelerin arasında ilerleyin.

iPhone’da Memoji Nasıl Oluşturulur?

Yeni bir Memoji eklemek için Artı düğmesine dokunun. Bunu ilk kez yapıyorsanız, bir yardımcı işaretçi göreceksiniz. Memoji simgesine buluna dek sola kaydırmanız yeterli.

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Değişiklikler yaparken, düzenlemelerinizin gerçek zamanlı olarak görürsünüz. İçinde farklı surat ifadelerinin yer aldığı 10 farklı Memoji kategorisi vardır.

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Cilt: Çler ve cilt rengi gibi detaylar için ince ayarlamalar sunar. Gri cilt rengi, hoş bir Shrek yeşili veya özellikle kızdığınızı hissettiğinizde kırmızıyı seçebilirsiniz.

Saç modeli: Memoji oluşturucusundaki her seçenek gibi bunlar da cinsiyete göre ayrılmaz. Doğal renk tonlarından birini seçebilir ve isterseniz vurgular ekleyebilirsiniz.

Kafa Şekli: Yaşlanma ve çene boyutları için seçenekler.

Gözler: Temel göz rengi ve kirpik ayarı.

Kaşlar: Saç renginizden ayrı olarak, seçim yapabileceğiniz birçok şekil ve farklı kalınlıklar sunar.

Burun ve Dudaklar: Farklı dudak renkleri ve şekilleri olan üç farklı burun ucu sunar (çok çeşit olmasa da).

Kulaklar: Küpe ekleyebilir ve mücevherlerin rengini ayarlayabilirsiniz.

Yüz Saçları: Çok sayıda sakal, bıyık, ayrıca doğal veya doğal olmayan renk seçeneği de dahil.

Gözlük: Seçebileceğiniz çok sayıda gözlük stili var. Çerçeve rengini ve lens rengini de ayarlayabilirsiniz (ve opaklığı seçebilirsiniz, böylece isterseniz gözlerinizi hala görebilirsiniz).

Şapkalar: Her tonda şapka, kasket ve dini kıyafetler.

Final sonuçtan memnun oluncaya dek seçimlerinizi değiştirebilirsiniz. Ardından ekranın sağ üst köşesinde Bitti’ye dokunun. Memojiniz, Animoji düğmesinin altındaki listeye kaydedilir.

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