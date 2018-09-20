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Samsung Galaxy Note 9’da ses seviyesini artırmak mümkün. Bunu Google Play Store’da yer alan ücretsiz bir uygulama ile yapabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Note 9’da Ses Seviyesini Artırmak

Bu uygulama ile Galaxy Note 9’daki varsayılan ses seviyesi yükseltiliyor ve sesin daha ince şekilde ayarlanabilmesini sağlıyor. Şimdi adımlara geçelim.

Adım 1 – SoundAssistant’ı Yükleyin

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Başlamak için Samsung tarafından geliştirilen uygulamaya, SoundAssistant’a ihtiyacınız olacak. Uygulama ücretsiz ve Google Play Store’dan bulunabilir.

Adım 2 – Ses Seviyesini Artırma

Bu uygulama zil sesi seviyesini değil yalnızca medya birimi için ses adımlarının sayısını artıracaktır. Ses düğmelerini, buradaki yazımızı kullanarak varsayılan olarak medya ses seviyesini kontrol edecek şekilde değiştirebilirsiniz.

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SoundAssistant’ı açın ve “Gelişmiş ayarlar“ı seçin. Altında bir kaydırıcıyı içeren “Adım sesini değiştir” adlı bir seçenek göreceksiniz. Bu kaydırıcıyı ayarlayarak sesin hangi oranla değiştirileceğine karar verebilirsiniz.

SoundAssistant, Galaxy Note 9‘un sesinin yönetmenize yardımcı olacak birçok farklı araçla geliyor. Belirli uygulamalar için sesi kontrol edebilir, günün farklı zamanlarına göre sesi ayarlayabilir ve aynı anda iki farklı kaynaktan ses çalabilirsiniz.

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