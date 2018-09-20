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Samsung Galaxy S8’de Çift Hoparlörü Etkinleştirmek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Samsung’un geçtiğimiz yıl kullanıcılarla buluşturduğu üst düzey akıllı telefon modelleri Galaxy S8 ve S8+ için geliştiriciler çok sayıda mod, custom ROM, TWRP vb. araçlar yayınladı. Geliştiricilerden nihayet cihazlarda çift hoparlörü etkinleştirmeyi sağlayan bir çözüm de geldi. Ele alacağımız aşamaları izleyerek Galaxy S8 ve S8+ modellerinde çift hoparlörü etkinleştirebiliyorsunuz.

Günümüzde bazı akıllı telefonlarda stereo hoparlörlerin yer aldığını biliyoruz. Galaxy S8 ve S8+’ta ise maalesef tek hoparlör mevcut. Yazılımsal bir müdahale ile ahizeyi devreye almak ve ondan da bir hoparlör olarak faydalanmak suretiyle cihazlarda çift hoparlör etkinleştirilmiş oluyor.

Samsung Galaxy S8’de Çift Hoparlörü Etkinleştirmek

İşlemi bir Magisk modülü ya da TWRP recovery aracılığıyla flash’lanabilen bir araçla gerçekleştirebiliyorsunuz. Özetle akıllı telefonunuzda TWRP recovery yüklü olmalı ve Magisk ile root erişimi sağlanmalı.

İndirmeler

Magisk Modülünün Kurulumu

GalaxyS8DualSpeakerMagiskModule_v5-AQG5.zip dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve dosyayı akıllı telefonunuzun dahili depolama birimindeki Magisk klasörüne aktarın.

Magisk Manager aracını çalıştırın.

Module seçeneğine dokunun ve ekranın ortasındaki + simgeli butonu kullanın.

GalaxyS8DualSpeakerMagiskModule_v5-AQG5.zip dosyasını seçin ve Install seçeneğine dokunun.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

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TWRP Recovery Üzerinden Kurulum

Aracı Magisk yerine TWRP recovery aracılığıyla da yükleyebiliyorsunuz.

S8_Dual_Speaker_TWRP_v3.zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın ve recovery modunda çalıştırın.

TWRP recovery menüsünde Install seçeneğine dokunun, S8_Dual_Speaker_TWRP_v3.zip dosyasını seçin ve kurulum için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

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