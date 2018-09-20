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Xiaomi Mi 5 MIUI 10 güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Performans / fiyat oranı yüksek akıllı telefonlarıyla bilinen Xiaomi firmasının yaklaşık iki yıl önce kullanıma sunduğu Mi 5 akıllı telefonu için bir süredir beklenen MIUI 10 güncellemesi nihayet yayınlandı.

OTA yoluyla dağıtılan ve akıllı telefonu V10.0.1.0.OAAMIFH yazılım versiyonuna taşıyan güncelleme paketinin boyutu 549 MB seviyesinde. MIUI 10 güncellemesinin navigasyon jestleri, tam ekran odaklı sentrik tasarım, doğal sistem sesleri, kamerada iyileştirmeler ve sistem uygulamalarında değişiklikler gibi yenilikleri cihaza adım atıyor.

Xiaomi Mi 5 MIUI 10 Güncellemesi

Tam ekran jestlerle birlikte kullanıcıların cihazla etkileşimleri yeni bir boyut kazanıyor. İşlemler daha hızlı, pratik ve akıllıca gerçekleştirilebiliyor.

Yeni MIUI doğal ve sürekli olarak değişebilen sistem seslerini seveceğinizi düşünüyoruz. Seslerde basitleştirmeye gidilmiş durumda, aynı zamanda akıllı filtreleme de yapılmış. Orman, kumsal, çiseleyen yağmur, soba ateşi ve yaz gecelerinin sesi rahatlamak ve odaklanmak için size yardımcı olabilir.

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Mi 5 akıllı telefon güncellemeyle birlikte portre modu özelliğine kavuşuyor. Artık fotoğraflarda dilediğiniz objeyi ön plana çıkarabilir ve arka planı bulanıklaştırabilirsiniz. Güncellemeyle birlikte not alma ve saat gibi sistem araçlarında da arayüz değişiklikleri söz konusu.

Nisan 2016’da satışa sunulan Xiaomi Mi 5 akıllı telefonda 5.15 inç genişlikli 1080p IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 820 yongaseti, 3 / 4 GB RAM, 32 / 64 / 128 GB kapasiteli depolama birimi, 16 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, 4 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut.

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