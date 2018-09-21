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Android telefonunuzu bazen çocuklarınızla paylaşmak zorunda kalırsınız. Ancak telefonunuz kişisel verilerinizin yanı sıra, çocuklar için uygun olmayan belirli içeriklere sahiptir. Aşağıdaki adımları takip edin ve Android telefonu çocuklar için daha güvenli yapın.

Android Telefonu Çocuklar İçin Daha Güvenli Yapın

Sorumlu bir ebeveyn olarak cihazınızı yalnızca çocuğunuza teslim edip en sevdiği YouTube kanalını izlemesini bekleyemezsiniz. Bunun için bazı önlemler almalısınız. İşte bunlardan bazıları.

Güvenlik Kilidini Etkinleştirin

Çok temel bir önlem olan şifre kilidi, bakmadığınız zamanlarda telefonunuzu çocuğunuzun elinden uzak tutmanıza yardımcı olur. Güvenlik kilidi eklemek için:

Ayarlar > Güvenlik’e gidin.

Ekran Kilidi’ni seçin ve güvenlik kilidi şifresini belirleyin.

Şifre yerine desen seçimi de yapabilirsiniz.

Google Play Store’u Çocuk Dostu Yapın

Telefonunuzu kullanırken çocuğunuz kolayca Google Play Store’a girebili ve bir çocuk video oyunundan bir yetişkin uygulamasına veya oyununa kadar her şeyi indirebilir. Bunun da ötesinde bilmeden uygulama içi satın alımlar yapabilir.

Google Play Store’da uygulamaların ve satın alma işlemlerinin kontrolünü nasıl ele alacağınız aşağıda açıklanmıştır: Çözüm olarak, Google Play Store’daki Ebeveyn denetimlerini açarak mağazada gösterilmesine izin verilmesi gereken uygulama türlerini kısıtlayabilirsiniz.

İşte nasıl yapılacağı:

Sol üst köşedeki Ana Menü’ye dokunun ve Ayarlar’a gidin.

Ebeveyn Denetimleri’ne dokunun.

Bir sonraki sayfada özelliği etkinleştirin.

Yetkisiz satın alımları kısıtlamak için:

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“Satın almalar için kimlik doğrulaması iste”ye dokunun.

“Cihazında Google Play üzerinden yapılan tüm alışverişlerde” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir şey satın almak istediğinizde bağlı Google hesabınız için bir şifre girmeniz gerekir.

Not: Telefonunuzda kullanmakta olduğunuz her bir Google hesabı için bu kurulum sürecinden geçmeniz gerekeceğini unutmayın.

Bilinmeyen Kaynaklardan İndirmeyi Kapatmak

Google Play Store, çocuklarınızın uygulama ve oyun indirebileceği tek yer değildir. Tarayıcıda basit bir arama, uygulama APK’larını indirmelerine ve yüklemelerine de olanak tanır. Uygulamaların ve oyunların Google Play Store’un yanı sıra başka kaynaklardan yüklenmesini durdurmak için telefon ayarlarınızda Bilinmeyen Kaynaklar’ı devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuzdan Ayarlar > Güvenlik yolunu izleyin.

yolunu izleyin. Aşağı kaydırın ve Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini devre dışı bırakın.

Çocuklarınız yeterince akıllısa, bu özelliği kolayca açıp istedikleri uygulamayı yükleyebileceklerini unutmayın. Bu nedenle, bu özelliğe arada bir göz atmanın faydası olabilir.

YouTube Çocuklar’ı İndirin

Telefonu çocuk dostu yaparken YouTube’u görmezden gelmek doğru olmazdı. YouTube’daki her şeyi çocukların görmesi için uygun değil. Onun yerine Google’ın resmi çözümü YouTube Kids’i indirebilirsiniz. Uygulamanın iPhone ve iPad sürümü de bulunmaktadır.

Hassas Uygulamaları Kilitleyin

AppLock ile çocuklarınızın erişmesini istemediği uygulamalara şifre koyabilirsiniz. Örneğin, Play Store’a şifre koyarak sizden izinsiz uygulama indirmesini önleyebilirsiniz.

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