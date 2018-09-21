REKLAMLAR

Futbol günümüzün en modern sporu. Bizler de bu modern sporun meraklı takipçileriyiz. Dünyanın her yerinde var olan futbol, teknolojinin de ilerlemesiyle beraber çok kolay bir şekilde takip edilebilir hale geldi. Dünyanın bir ucundan bir ucuna kadar tüm futbol müsabakaları hakkında bilgi alınabiliyor ve canlı maç skorları anbean görüntülenebiliyor.

Android ve iOS: En İyi Futbol Skor Takip Uygulamaları

1- SofaScore

SofaScore, canlı futbol skor takip uygulamasıdır. SofaScore ile yüzlerce maçın skorunu aynı anda takip edebilirsiniz. Ülke ülke ayrılan futbol müsabakalarının canlı skorlarını görüntüleyebileceğiniz bu uygulamada gol, kart, ilk yarı ve maç sonu bildirimleri gelmesini istiyorsanız istediğiniz maçı favorilere ekleyebilirsiniz.

SofaScore’u Android cihazınıza buraya, iOS cihazınıza buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

REKLAMLAR



2- Maçkolik

Maçkolik uygulamasını cihazınıza indirerek dünyada oynanan tüm futbol müsabakalarının skorlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Oynanan müsabakalardaki kadroyu görebilir, puan durumuna bakabilir, takımların aralarındaki oynanmış maçlara bakabilir, futbolcuların kariyerlerini görüntüleyebilirsiniz. Maçkolik uygulaması Android ve iOS cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

Uygulamayı Android cihaza indirmek için buraya, iOS cihaza indirmek için buraya tıklayın.

REKLAMLAR

3- Sahadan

Sahadan’ı kullanarak oynana tüm maçların canlı skorlarını takip edebilir, liglerin puan durumuna detaylı şekilde bakabilir, ligin en iyi takımını, en iyi oyuncusunu görebilirsiniz. Favorilere eklediğiniz maçlardaki gol, ilk yarı sonu, maç sonu, kırmızı kart gibi eylemleri bildirim olarak alabilirsiniz. Takımlar arasında oynanan geçmiş maçların skorlarını, detaylarını görüntüleyebilir futbolcuların kariyerlerine göz atabilirsiniz.

Sahadan’ı Android cihazınıza buraya, iOS cihazınıza buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Android ve iOS: En İyi Futbol Skor Takip Uygulamaları ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!