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Bu oldukça sinir bozucu bir durum olsa da bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Fotoğraf çektiğiniz alanda veya fotoğraf çekerken telefonun kamera ayarlarında tüm ayarları denemenize rağmen fotoğraflar halen daha karanlık çıkıyorsa bu fotoğrafı çekildikten sonra bir uygulama yardımı ile aydınlatabilirsiniz.

Android ve iOS: Karanlık Fotoğrafı Aydınlatma

Android ve iOS cihazınızın galerisindeki karanlık fotoğrafı aydınlatmak için Snapseed isimli uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı App Store‘dan buraya, Google Play Store‘dan buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra açın. Uygulamayı açtıktan sonra ana ekrana gelecek olan “Bir fotoğraf açmak için herhangi bir yere dokun” yazısının üzerine tıklayın. Bu yazıyı tıkladığınızda telefonunuzda yer alan fotoğraflar açılacaktır. Aydınlatmak istediğiniz fotoğrafı bulun ve fotoğrafı seçin. Fotoğraf uygulamada açıldıktan sonra ekranın alt tarafındaki seçeneklerden Araçlar‘a dokunun.

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Araçlar’a dokunduğunuzda, fotoğrafı düzenlemeniz için birçok seçeneğin bulunduğu pencere açılacak. Bu seçenekler arasından Fırça‘yı seçin. Fırça‘ya tıkladıktan sonra açılan alt seçeneklerden Pozlama‘yı seçin. Son olarak parmağınızı fotoğrafın karanlık bölümleri üzerinde gezdirin. Pozlama fırçasını fotoğrafın tüm alanlarında kullanabilirsiniz. Pozlama fırçası ile işiniz bittikten sonra ekranın sağ alt tarafındaki tik işaretine tıklayarak işlemi onaylayın.

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Fotoğrafı aydınlatma işlemini tamamladıktan sonra ekranın sağ alt tarafındaki Dışa Aktar’ı seçin ve Kaydet’e dokunun. Böylece fotoğrafı galerinize kaydedebilirsiniz.

Android ve iOS: Karanlık Fotoğrafı Aydınlatma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!