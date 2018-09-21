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Android’de Gmail bildirimlerini özelleştirmek mümkün. Her e-posta adresi için özel bildirim sesi ayarlayabilir veya e-posta etiketlerine göre bildirim sesinin değişmesini sağlayabilirsiniz.

Android’de Gmail Bildirimlerini Özelleştirmek

Öncelikle Android Gmail’de mesaj bildirim sesini değiştirmekten bahsedelim. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacak.

Gmail’de Bildirim Sesini Değiştirmek

Gmail uygulamasını açın ve sol üstteki üçlü çubuğa basın. Ardından, “Seçenekler”e dek kaydırın ve dokunun.

Görüntülenen listeden kullandığınız e-posta adresini seçin. “Gelen Kutusu Bildirimleri” bölümüne ilerleyin, ardından “Ses” e dokunun ve bildirimi daha hoş bulduğunuz bir sesle değiştirin.

Gmail’de Her Adres için Özel Ses Ayarı

Gmail’de her bir adresin bildirim ayarlarını ayrı ayrı ele alabilirsiniz. Bu Android için Gmail’e bağladığınız her e-posta adresi için farklı bir ses ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, hangi adresin e-posta aldığını bilirsiniz.

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Her adres için özel bir ses ayarlamak için, yukarıdaki ayarları takip ederek farklı bir ses ayarlamalısınız. Ardından, e-posta listesine dönene dek sol üstteki geri okuna dokunmaya devam edin. Başka bir adresi seçin ve yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

Her Etiket İçin Özel Ses Ayarı

Bazı kullanıcılar her şey için tek bir e-posta adresi ve karmaşık bir etiketleme sistemi kullanır. Etiketleri seviyorsanız, her etiketin kendi bireysel tonuna sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Yine bildirim sesiyle hangi tür e-postaların geldiğini tanımlamanıza izin verir. Bunu yapmak için, yukarıdaki gibi özelleştirmek istediğiniz e-postayı seçin. Ardından, “Etiketleri yönet” seçeneğine ilerleyin.

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Başlamak için, ayarları özelleştirmek istediğiniz etikete dokunun. Bu etiketi zaten eşitliyorsanız kullanabileceğiniz tüm bildirim seçeneklerini göreceksiniz. “Bildirimleri etkinleştirmek için bu etikete ait iletileri eşitle” hata mesajını görürseniz, üstteki “İletileri eşitle” düğmesine dokunun. Tüm e-postaları mı yoksa yalnızca son otuz gün içinde olanları mı eşitlemek istediğinizi seçin. Bittiğinde, bildirimleri normal olarak ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca “Yüksek Öncelikli” E-postalar için Bildirimler Almak

Özel e-postaları yüksek öncelikli olarak işaretlemeyi tercih ederseniz, Gmail’in size yalnızca bu e-postalardan biri geldiğinde bildirim göstermesini sağlayabilirsiniz. Bunu ayarlamak için, yukarıdaki gibi e-postanızı seçin, ardından “Bildirimler”e geçin. “Tümü” yazan yere dokunun ve “Yalnızca yüksek öncelikli”yi seçin.

Artık yalnızca yüksek öncelikli bir e-posta geldiğinde bildirim mesajı ve bildirim sesi alacaksınız. Android’de Gmail bildirimlerini özelleştirmek için bilmeniz gerekenler bunlardı. Gmail oldukça esnek bir e-posta servisi ve kullanıcısına birçok seçenek sunuyor.

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