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Apple, iOS 12’nin bazı özelliklerini geliştirici Beta 7 sürümünde kaldırmıştı. Şirket bunların sonbaharda tekrar yayımlanacağının sözünü verdi. Grup FaceTime özelliği şu anda iOS 12.1 Beta 1 çalıştıran iPhone’larda sunulmaya başlandı.

Apple iOS 12.1 Beta 1 Yeni Özelliklerle Yayımlandı

Xcode 10.1 Beta desteği eklemenin dışında, Grup FaceTime, 12.1’in tek büyük değişikliği olarak görünüyor. Diğer tüm değişiklikler küçük hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları olarak sıralanmış.

Aslında, Apple, yazılım için resmi bir sürüm notu sunmadı. Ancak bazı dikkatli kullanıcılardan gelen bilgilere göre Face ID’ye ayrıca yatay görüntüleme desteği de eklenmiş. Bunun iPad’lere özel olup olmayacağı merak ediliyor.

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iPhone’u iOS 12.1 Genel Beta 1 sürümüne yükseltmek için öncelikle geçerli bir yapılandırma profiline sahip genel test kullanıcısı olmanız gerekiyor. iOS 12’nin yeni “Otomatik Güncelleştirmeler” özelliğini kullanıyorsanız, cihazın kendi kendine güncellenmesine izin verebilirsiniz.

Şimdi kontrol etmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, “Genel” i ve ardından “Yazılım Güncelleme” yi seçin. “İndir ve Yükle” ye dokunun, ardından iOS 12.1 Genel Beta 1’i indirmek ve yüklemek için ekrandaki komutları izleyin.

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