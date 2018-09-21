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Asus ZenFone 3 Max ZC553KL’de bootloader kilidini kaldırmak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS akıllı telefonunda root erişimini sağlama, custom ROM yükleme, custom kernel kurma, recovery mode aracılığıyla ZIP dosyalarını yükleme gibi işlemler gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için bootloader kilidini kaldırma olanağı sunuyor.

Bootloader kilidi esasında akıllı telefonu korumak adına getirilmiş bir önlem. Bootloader kilidi devrede olduğunda cihazda root erişimini sağlama, custom recovery ve custom ROM yükleme gibi ileri düzey işlemler gerçekleştirilemiyor. Bu işlemleri gerçekleştirmek üzere bootloader kilidini açtığınızda akıllı telefonun garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayın. Akıllı telefonda bootloader kilidini relock durumuna getirseniz dahi garanti son bulacaktır.

İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Asus ZenFone 3 Max ZC553KL’de Bootloader Kilidini Kaldırmak

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından %70 seviyesine kadar şarj edin.

Akıllı telefonunuzda depoladığınız kişisel verilerinizi yedekleyin.

ASUS Unlock Tool aracını indirin.

aracını indirin. Cihazda USB Debugging seçeneğini etkinleştirin. Bunu nasıl yapacağınıza aşağıda değineceğiz.

Bootloader Kilidini Açmak

Akıllı telefonda Settings> About phone yolunu izleyin ve Software Information‘a dokunun.

Buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünün etkinleştirilmesini sağlayın.

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Settings menüsüne geri dönün, Developer Options‘a girin.

Bu menü altındaki USB Debugging seçeneğini etkinleştirin ve OK butonunu kullanın.

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ASUS Unlock Tool aracını üstteki bağlantıdan indirin ve arşiv dosyasını genişletip uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamayı çalıştırın, kullanım sözleşmesini onaylayın. Press to Unlock Your Device seçeneğine dokunun.

Akıllı telefon yeniden başlatılacak ve bootloader kilidi açılacaktır.

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