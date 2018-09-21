REKLAMLAR

Android telefonların hepsinin çift sim kartı giriş yeri bulunmuyor. Çift sim karta sahip ancak iki telefon kullanmak istemeyen akıllı telefon kullanıcıları, çift sim kart yuvası olan akıllı telefonlara yöneliyor. Ancak çift sim kart girebilen akıllı telefonların hepsi kullanıcıları memnun etmeyebilir.

Akıllı telefonların da devir gereği her işi görebileceği de gözle görülür bir gerçek. Akıllı telefon üzerinden toplantılar, iş görüşmeleri ve diğer profesyonel işler yürütülebiliyor. Bu yazımızda sizlere tüm işlerinizi halledebileceğiniz, çift sim kart yuvasına sahip akıllı telefonları listeleyeceğiz.

En İyi Çift Simli Android Telefonlar

1- Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro, çift sim kart yuvasına sahip amiral gemisi bir telefon. Bu telefon özellikle üç kamerası ile öne çıkıyor. Telefon kamerasında dünyanın en iyi kamera lensi üreticisi Leica kullanan Huawei ile olağanüstü fotoğraflar çekebilirsiniz. 6 GB RAM, 4.000 mAh batarya ve 2240×1080 çözünürlüğüne sahip 6.1 inç AMOLED ekran ile akıllı telefonunuz üzerinden tüm işlerinizi sorunsuz bir şekilde halledebilirsiniz.

REKLAMLAR



2- OnePlus 6

2280×1080 ekran çözünürlüğü ve 6.28 inç AMOLED ekrana sahip OnePlus 6, kullanıcılarına çift sim kartı kullanma imkanı sağlıyor. 16 MP ve 20 MP çift arka kamera, 16 MP ön kamera ile doyasıya fotoğraflar çekebileceğiniz OnePlus 6, 6 veya 8 GB RAM, 3.300 mAh batarya ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

REKLAMLAR

3- Asus Zenfone 5Z

Çift sim kart sığdırabileceğiniz ve AMOLED ekrana sahip Asus Zenfone 5Z’de 512 GB’a kadar dahili depolama alanızı genişletebilir böylece tüm dosyalarınızı telefonunuzda saklayabilirsiniz. 6 veya 8 GB RAM, 12 MP ve 8 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera, 3.300 mAh batarya ve 2246×1080 ekran çözünürlüğü Asus Zenfone 5Z’nin özellikleri arasında.

4- Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9, teknoloji dünyasının en çok merak edilen akıllı telefonlarından birisiydi ve beklentileri boşa çıkartmadı. 2960×1440 çözünürlükte 6.4 inç AMOLED ekran, 6 veya 8 GB RAM, 4.00 mAh batarya ve 512 GB’a kadar genişletilebilen dahili depolama alanına sahip Samsung Galaxy Note 9, çift sim kart yuvasına sahiptir.

En İyi Çift Simli Android Telefonlar ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!