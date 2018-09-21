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Gün geçmiyor ki Instagram yeni bir özelliğiyle karşımıza çıkmasın. Bu seferki yenilik GIF olmayan mesajın ne anlamı var diyenler için. Evet doğru tahmin ettiniz; Instagram, Direkt Mesaj’a GIF desteği ekledi ve böylece sosyal medya meraklılarının hayatlarına biraz daha renk kattı.

Instagram, Direkt Mesaj’a GIF Desteği Ekledi

21. yüzyılın iletişim çağı olduğuna şüphe yok. Fakat günümüzde iletişim teknolojisinin temelindeki telefonla konuşmak yerine WhatsApp, Facebook Messenger veya Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bu uygulamalarla oyun oynamak, konum paylaşmak, çıkartma ve hatta ödeme göndermek de mümkün.

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Asıl işlevi bu olmasa da Instagram, Twitter ve Tumblr gibi diğer popüler sosyal medya platformları ise kullanıcılarının iletişime olan meraklarına direkt mesaj hizmetiyle cevap vermekte. Fakat şu bir gerçek ki direkt mesaj platformları yavan kullanım çerçeveleri, daha doğrusu özellik eksiklikleri nedeniyle kullanıcılar tarafından çok da fazla tercih edilmiyor. Sosyal medya aleminin en eğlenceli platformu olan Instagram bu eksikliğin farkına varmış olacak ki zaman kaybetmeden işe koyuldu. Çare olarak da Instagram Direkt Mesaj’a GIF desteği ekledi ve kullanıcılarını bu özelliği kullanmaya teşvik etti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulacak bu yeni özelliğin iOS ve Android’de zaman içerisinde yayılacağı öngörülüyor. Bu arada Instagram uygulaması da kullanıcıların direkt mesaj olarak göndermeleri için en çok ilgi çeken GIF‘ler üzerinde çalışıyor. Alınan bilgilere göre bu özelliği kullanabilmek için son sürüme sahip olmak yeterli olmayabilir, çünkü bu özellik henüz tüm bölgelerde aktif edilmedi.