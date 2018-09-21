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Bir hesap oluşturmadan herhangi bir Twitter veya Instagram kullanıcısını takip edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu kullanıcılar için birer RSS beslemesi oluşturabilirsiniz. Instagram ve Twitter kullanıcıları hesap olmadan takip etmek mümkün; hatta hemen her şeyi.

Instagram ve Twitter Kullanıcılarını Hesap Olmadan Takip Etmek

RSS Hub, sosyal medya sayfaları da dahil olmak üzere çok çeşitli web sitelerinden RSS beslemeleri oluşturan açık kaynaklı bir projedir. RSS Hub‘ı kendi sunucuza bile dahil edebilirsiniz. Ancak bu çoğu kullanıcı için gerekli değildir ve konumunuzun dışındadır.

Hizmet çok karmaşık değil. Sadece RSS beslemesi almak istediğiniz sayfanın bir URL’sini oluşturuyorsunuz. Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube için aşağıdaki temel URL’leri kullanabilirsiniz:

https://rsshub.app/instagram/user/

https://rsshub.app/twitter/user/

https://rsshub.app/youtube/user/

https://rsshub.app/facebook/user/

Bu URL’lerin sonuna paylaşımlarından anında haberdar olmak istediğiniz sayfanın kullanıcı adını ekleyin. Böylece bir RSS akışına sahip olacaksınız. Örneğin, AkıllıTelefon Facebook hesabı için şu adresi oluşturmanız yeterli:

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https://rsshub.app/facebook/user/akillitelefoncom

Servis sosyal medya hesaplarından çok daha fazlasını destekler: App Store‘u, uçak bileti fırsatlarını ve GitHub hesaplarını takip edebilirsiniz. Buradaki son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. RSS teknolojisi için bu anlamda rakipsiz olduğu söylenebilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum